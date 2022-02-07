紐約市為救餐飲業變陣 戶外堂食或恆常化

新冠肺炎疫情重挫各地餐飲業及款待行業，美國紐約市正設法變陣拯救餐飲業。紐約市議會正討論一項新計劃，將會立法推行永久戶外堂食計劃，以減低餐廳營運成本及容許餐廳在疫情期間維持營業。

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前任紐約市長白思豪（Bill de Blasio）去年提出一項永久容許戶外堂食的計劃。紐約市政府當時指該市在疫情嚴峻期間限制室內堂食，戶外堂食成功保住10萬個餐飲業職位，因此認為有必要永久實施。

白思豪過往提出的臨時方案共有超過1.2萬間餐廳參與。紐約市現時提出的計劃取代了上述方案，將建立一套流程批准餐廳使用部分行人路及停車位擺放桌椅設置戶外用餐區，為顧客提供堂食餐飲服務。

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根據新計劃，申請戶外餐飲許可證的餐廳必須支付1,050美元（約8,190港元），其後續牌費用為525美元（約4,095港元）。政府更為Pop-up store形式經營的餐廳戶外服務設置多項安全指引和限制，包括禁止其使用廣告牌。

紐約市議員Marjorie Velázquez表示，她參與修改這項法案的目標是簡化餐廳獲得戶外餐飲許可證的流程，同時降低申請成本及難度。

紐約市議會消費者和工人預測委員會周二（8日）會召開聽證會討論措施，相關持份者將就如何改進措施作證，然後全體委員會稍後會投票表決。

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責任編輯：鄭錦玲