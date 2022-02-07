▲ 【大行報告】高盛以盈利預測先行指標選股 一文看清確信買入、沽出名單

高盛發表最新亞太區股票策點報告，以「盈利重估先行指標（ERLI）」分析區內股票投資策略。高盛指出，上月日本以外亞太區股票指數盈利預測向上調高1.4%，但因應中國本土疫情出現、韓國出口下跌、台灣澳洲數據回軟，預料短線將遇上盈利預測回調，但商品價格持續走高利好部分行業。

高盈指出，在ERLI追縱的十大行業中，最新符合盈利重估向上的行業包括工業、原材料、能源和銀行，當中工業股近3個月盈利預測上修10.3%。

至於盈利重估向下的行業就有必需消費品、酌情消費品、地產和新科技，當中新科技股近3個月盈利預測調低13.6%。

結合該行分析師所列出的確信買入名單，符合盈利預測上調行業的港股包括中銀香港 （02388） 、中石油 （00857） 、紫金礦業 （02899） 、郵儲行 （01658） 、贛鋒鋰業 （01772） 5家股份。

圖看高盛ERLI策略追揸沽港股名單

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高盛表示，自2017年4月發布ERLI股票策略報告，若依買入名單買股、沽出名單沽空，絕對回報達99.4%。單在今年1月份，在買入名單的股份升1.6%，在沽出名單中的股份跌4.5%，絕對回報為6.1%。

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