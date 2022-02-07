【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖）

▲ 近日Google就宣布，將會為已沿用8年的Google Chrome Logo再度進行更新，Logo的設計更隨着作業系統的不同，而有稍微不同的風格變化。（Elvin Hu Twitter截圖）

Google Chrome作為瀏覽器霸主，相信很多用戶都對其標誌（Logo）相當熟悉。近日Google就宣布，將會為已沿用8年的Google Chrome Logo再度進行更新，Logo的設計更隨着作業系統的不同，而有稍微不同的風格變化。

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Google Chrome設計師Elvin Hu在Twitter解釋，若將新舊Logo同時比較，就能發現新Logo去掉了原有的陰影設計，變得更為平面。Logo的三色色塊比例亦有所微調，顏色更為鮮艷亮眼，亦微微放大了中間的藍色圓形。

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他續指，為解決舊Logo紅綠色塊在轉動時，會產生「不愉快的顏色振動」。在新設計的Logo中，紅色和綠色加上了微微的漸變效果，故Chrome Logo將會變更美觀。

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除此之外，新Logo更會隨作業系統的不同而有所變化，如在Windows版本中Logo的顏色漸層會較明顯；而Chrome OS版本則會沒有漸層，顏色看起來更鮮艷；macOS版本則具立體感。預計新Logo將會數月內正式推出。

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責任編輯：黃顯晴

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