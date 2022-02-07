【第五波疫情】DONKI、恒生銀行員工初步確診　所屬分店即日起暫停營業

▲ DONKI屯門市廣場店將暫停營業至另行通知。（資料圖片）

本地疫情尚未受控，有消息指今日新增逾600宗新冠肺炎確診個案。DONKI今日宣布，屯門分店將由即日起暫停營業。

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DON DON DONKI在Facebook專頁上宣布，因應近日有初步確診者曾於DON DON DONKI屯門市廣場店工作，為保障所有顧客及同事之健康與安全，屯門市廣場店將暫停營業至另行通知。此外，DONKI屯門市廣場店將於2022年2月7日進行全面清潔及消毒。

除了DONKI，恒生銀行亦接獲元朗教育路分行的一名員工通知，其2019冠狀病毒病測試結果初步呈陽性，並將會作進一步檢測。該分行將進行深層清潔及消毒，並於今日（2月7日）起暫停服務，直至另行通知。該分行全部員工已被安排接受測試，並會留在家中自我隔離以等候測試結果。

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責任編輯：葉泳珊