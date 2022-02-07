  • 15°C
香港時間 : 2022207日 (一) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】DONKI、恒生銀行員工初步確診　所屬分店即日起暫停營業

商業 13:31 2022/02/07

分享：

DONKI屯門市廣場店將暫停營業至另行通知。（資料圖片）

本地疫情尚未受控，有消息指今日新增逾600宗新冠肺炎確診個案。DONKI今日宣布，屯門分店將由即日起暫停營業。

【第五波疫情】美容院、按摩院及派對房間即日起可申請資助　最多可獲5萬元（附申請連結）

DON DON DONKI在Facebook專頁上宣布，因應近日有初步確診者曾於DON DON DONKI屯門市廣場店工作，為保障所有顧客及同事之健康與安全，屯門市廣場店將暫停營業至另行通知。此外，DONKI屯門市廣場店將於2022年2月7日進行全面清潔及消毒。

除了DONKI，恒生銀行亦接獲元朗教育路分行的一名員工通知，其2019冠狀病毒病測試結果初步呈陽性，並將會作進一步檢測。該分行將進行深層清潔及消毒，並於今日（2月7日）起暫停服務，直至另行通知。該分行全部員工已被安排接受測試，並會留在家中自我隔離以等候測試結果。

【殭屍校園】延續《魷魚遊戲》熱潮　《殭屍校園》登香港在內56個地區Netflix收視冠軍

【香港零售】KKday去年邀請MIRROR成員姜濤宣傳　季度訂單激增逾3倍

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 銀行 元朗 屯門 屯門市廣場 疫情

下一篇文章

【第五波疫情】美容院、按摩院及派對房間即日起可申請資助　最多可獲5萬元（附申請連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【香港零售】KKday去年邀請MIRROR成員姜濤宣傳　季度訂單激增逾3倍
【香港零售】KKday去年邀請MIRROR成員姜濤宣傳　季度訂單激增逾3倍
【港人最包容】19款意大利食品烹調及飲食習慣調查　香港人最具包容度　卻有一項最不能接受！
【港人最包容】19款意大利食品烹調及飲食習慣調查　香港人最具包容度　卻有一項最不能接受！
【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
【殭屍校園】延續《魷魚遊戲》熱潮　《殭屍校園》登香港在內56個地區Netflix收視冠軍
【殭屍校園】延續《魷魚遊戲》熱潮　《殭屍校園》登香港在內56個地區Netflix收視冠軍
【蔬果供應危機】中港貨車司機滯留文錦渡關口　蔬菜整體批發價增約兩成 本地蔬果供應現危機？
【蔬果供應危機】中港貨車司機滯留文錦渡關口　蔬菜整體批發價增約兩成 本地蔬果供應現危機？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款