【節能減碳】減少船隻碳排放　貨櫃航運公司研發海上充電浮標

▲ 貨櫃航運公司馬士基（Maersk）早前與丹麥能源公司合作，研發海上充電浮標（Charging buoy），預計於今年底前進行首次展示。

節能減碳已成為企業關注的議題。為了減少船隻在海上閒置期間的碳排放，貨櫃航運公司馬士基（Maersk）早前與丹麥能源公司合作，研發海上充電浮標（Charging buoy），預計於今年底前進行首次展示。

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馬士基宣布與丹麥離岸風電廠Ørsted合作，計畫建造一座「充電浮標」（Charging buoy），則類似一座海上充電站，供電予需要過夜停泊的船隻。馬士基表示，由於大部分船隻以化石燃料作為動力，而海運可說是碳排放較多的行業之一，約佔總排放量的3% 。即使船隻處於待機閒置（Idle ship）狀態，仍需要燃料為系統、冷氣等供電。

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公司與Ørsted計畫於今年第三季為海上充電浮標進行安裝，該裝置可以供電予一艘作業船隻。Maersk Supply Service風險經理Sebastian Klasterer Toft 表示，盼透過新設施為在海上的閒置船隻使用再生能源充電，實現海上脫碳。公司目前是在五年內減少550萬噸二氧化碳，以及懸浮粒子、氮氧化物等污染物。

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責任編輯：廖淑瑩