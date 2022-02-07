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澳洲本月21日重開邊境 旅客需完成疫苗接種

環球社會熱點 13:30 2022/02/07

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澳洲因新冠肺炎疫情在2020年3月起封關，至今已近2年。澳洲總理莫里森近日宣布，澳洲將在本月21日重新開放邊境，但要求國際旅客需完成新冠疫苗接種。莫里森周日（6日）表示，希望能儘快重啟國際旅遊，強調現時完成接種疫苗為2劑，或1劑強生疫苗。

Omicron變種傳染力太強 澳洲北領地放寬入境要求 【下一頁】

莫里森（Scott Morrison）周一（7日）聽取國家安全委員會的公共健康建議後，宣布澳洲2月21日重開邊境，所有人完成2劑疫苗接種後能夠入境。澳洲内政部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，未接種疫苗旅客仍須申請豁免才能入境澳洲，入境後亦需在酒店接受隔離。

莫里森還特別提及網球男單一哥祖高域（Novak Djokovic）早前被驅逐出境一事，指即使旅客持有效簽證入境，但未完成疫苗接種並獲得豁免，亦會被拒絕入境澳洲。莫里森指，澳洲已向全球民眾發出明確信息，必須遵守疫苗要求才能入境。

澳洲悉尼墨爾本下周起復課 學生需接受快速檢測 【下一頁】

莫里森周日（6日）向記者表示，顯示多個州份已經過感染高峰期，允許學生、背包客及技術移民入境後，希望儘快重啟國際旅遊。當局一直研究決定對醫療系統的影響，是政府考慮的首要因素。

澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）表示，未來可能更改疫苗要求，由完成接種變成「最新疫苗」（up to date with vaccinations），並可能把兒童納入規管對象。

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責任編輯：李俊儀

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