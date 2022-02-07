  • 15°C
香港時間 : 2022207日 (一) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記

科技 13:07 2022/02/07

分享：

根據規例，電話智能卡用戶須於今年3月1日開始為其電話智能卡進行實名登記。（本報資料圖片）

香港特別行政區政府今（7日）發表新聞稿表示，《電訊（登記用戶識別卡）規例》（《規例》）已於去年9月1日正式生效，落實電話智能卡實名登記制。根據規例，電話智能卡用戶須於今年3月1日開始為其電話智能卡進行實名登記。

【數碼轉型】本地化AI資料擷取工具　針對辨識繁體中文

港府表示，於3月1日起新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，均須在啓動服務前完成實名登記；而現有的電話儲值卡用戶須於些2023年2月23日或之前，向所屬電訊商完成實名登記。未有完成實名登記的電話儲值卡會在上述時限後不能繼續使用。至於正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再作登記。

電話智能卡用戶可根據所屬電訊商發出的短訊、到電訊商門市、流動應用程式或網頁進行實名登記的程序。個人用戶須登記其姓名、出生日期、香港身份證號碼及提供香港身份證副本；16歲以下人士登記時，須得到一位年滿18歲成年人的確認，並同時登記該名成年人的資料；企業用戶則須提供其商業登記資料及指定某人士作為負責人，並提供該名人士的個人資料。

在實名登記制下，個人用戶每人可向每間電訊商登記不多於10張電話儲值卡，企業用戶則最多可向每間電訊商登記25張電話儲值卡。上台月費服務則沒有登記數量限制。

港府透露，將會陸續推出一系列宣傳措施，以提醒大眾實名登記制已經實施，並會與各部門、社福機構和電訊商合作，協助有需要的人士完成實名登記。

【5G專利】愛立信針對5G專利授權　再次起訴蘋果

【5G危機】美國航空企業憂慮　新5G基站將導致航班混亂？

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　
2021/11/25
【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　
【智能家居】英國禁止智能家居設備商使用預設密碼　違例將處以巨額罰款
2021/11/26
【智能家居】英國禁止智能家居設備商使用預設密碼　違例將處以巨額罰款
【網絡服務】歐洲11間電訊商聯署　要求美國大型科企分擔網絡建設成本
2021/11/29
【網絡服務】歐洲11間電訊商聯署　要求美國大型科企分擔網絡建設成本
【數碼轉型】HKT夥Fortinet推5G SD-WAN企業方案　連鎖零售商率先部署試行
2021/11/30
【數碼轉型】HKT夥Fortinet推5G SD-WAN企業方案　連鎖零售商率先部署試行
【人工智能】港初創研機械學習  優化大廈設備
2021/12/03
【人工智能】港初創研機械學習  優化大廈設備

你可能感興趣

【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　
14:22 2021/11/25
【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　
【智能家居】英國禁止智能家居設備商使用預設密碼　違例將處以巨額罰款
16:20 2021/11/26
【智能家居】英國禁止智能家居設備商使用預設密碼　違例將處以巨額罰款
【網絡服務】歐洲11間電訊商聯署　要求美國大型科企分擔網絡建設成本
19:40 2021/11/29
【網絡服務】歐洲11間電訊商聯署　要求美國大型科企分擔網絡建設成本
電訊商 時事議題 電訊 商業法規 網絡文化 社會民生 大眾 商業登記 香港身份證 香港

上一篇文章

【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場

下一篇文章

【網絡攻擊】中國內地黑客發動網絡攻擊　美國新聞機構成目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【Apple】傳Apple 3月推出　低成本新款iPhone、iPad
【Apple】傳Apple 3月推出　低成本新款iPhone、iPad
【機迷熱話】動視暴雪宣布　手遊版《魔獸爭霸》今年推出
【機迷熱話】動視暴雪宣布　手遊版《魔獸爭霸》今年推出
何謂「黑科技」？
何謂「黑科技」？
【Face ID升級】蘋果Face ID面部解鎖功能　傳新M1 iMac將支援
【Face ID升級】蘋果Face ID面部解鎖功能　傳新M1 iMac將支援
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款