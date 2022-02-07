【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記

▲ 根據規例，電話智能卡用戶須於今年3月1日開始為其電話智能卡進行實名登記。（本報資料圖片）

香港特別行政區政府今（7日）發表新聞稿表示，《電訊（登記用戶識別卡）規例》（《規例》）已於去年9月1日正式生效，落實電話智能卡實名登記制。根據規例，電話智能卡用戶須於今年3月1日開始為其電話智能卡進行實名登記。

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港府表示，於3月1日起新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，均須在啓動服務前完成實名登記；而現有的電話儲值卡用戶須於些2023年2月23日或之前，向所屬電訊商完成實名登記。未有完成實名登記的電話儲值卡會在上述時限後不能繼續使用。至於正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再作登記。

電話智能卡用戶可根據所屬電訊商發出的短訊、到電訊商門市、流動應用程式或網頁進行實名登記的程序。個人用戶須登記其姓名、出生日期、香港身份證號碼及提供香港身份證副本；16歲以下人士登記時，須得到一位年滿18歲成年人的確認，並同時登記該名成年人的資料；企業用戶則須提供其商業登記資料及指定某人士作為負責人，並提供該名人士的個人資料。

在實名登記制下，個人用戶每人可向每間電訊商登記不多於10張電話儲值卡，企業用戶則最多可向每間電訊商登記25張電話儲值卡。上台月費服務則沒有登記數量限制。

港府透露，將會陸續推出一系列宣傳措施，以提醒大眾實名登記制已經實施，並會與各部門、社福機構和電訊商合作，協助有需要的人士完成實名登記。

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責任編輯：文睿

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