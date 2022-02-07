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【環保物料】Samsung 響應環保計劃　手機殼用海洋廢料

科技 15:02 2022/02/07

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預計新Galaxy系列手機將採用廢棄漁網作為機殼物料。（三星官方圖片）

三星（Samsung）於 2 月 19 日晚上 11:00 舉行 Galaxy Unpacked 2022 發表會，預計將發布新系列 Galaxy S22 智能手機。此前，三星再透露更多有關新系列手機及部分產品資料細節，包括產品外殼，將採用海洋廢棄漁網製成，配合三星推動的環保計劃（Galaxy for the Planet）。

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據三星發布的新聞稿指出，目前全球每年約有 64 萬噸魚網被拋棄，影響海洋生態。三星就指，新開發的物料是由海洋廢棄漁網製成，是支援環保的再生物料，今次採用可再生物料是應對解決氣候危機的第一步，並解決海洋塑料污染問題，以保護地球資源。預計在 Galaxy Unpacked 發布會上該公司會有更詳細說明，並公布可持續發展的未來願景。

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科技產品生產商採用再生環保物料製作產品已很普遍，早前微軟（Microsoft）推出的環保無線滑鼠（Microsoft Ocean Plastic Mouse），機殼物料是採用 20% 海洋回收塑料（相當於半個16 安士的水樽）作為機殼物料。

責任編輯：向頌勤

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