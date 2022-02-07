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友邦1299股價勢頭佳　能否重上100元嗎？留意業績表現如何

股市 13:45 2022/02/07

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美國加息周期利好國際金融股，友邦 （01299） 股價回勇可見一斑，友邦股價中長綫能否重上100元？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析→按此【精華速睇】

*初七人日港股輕微高開　今個星期點部署？立即重溫《開市追揸沽》→【按此速睇－附time code】

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00：47 - 港股今日焦點速覽　
02：28 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：38 - 亞太股市早段市況速報
04：11 - 估計美國聯儲局多少次？美股股市消化加息預期未？
06：20 - 短期不憧憬聯儲局會出手救市
07：11 - 美股大上落短綫技機有炒作
08：00 - 美股炒股不炒市   Amazon（AMZN.US） 、蘋果（AAPL.US）、微軟（MSFT.US）、Google（GOOG.US）較穩陣
09：03 - 預計CPI數據高位回落   最大機會加息4次
11：35 - 港股上日市況速覽
12：19 - 今天北水回歸   港股後市點睇？
14：47 - 港股現市況宜逢高減持止蝕
16：12 - 港股現水平做好倉部署值搏率低
17：13 - 踏入虎年汽車股急彈   銷量會繼續造好？虎年投資前景如何？
19：18 - 汽車股可趁調整買入？現價宜分注吸納
20：30 - 比亞迪 （01211） 跌勢喘定未？現價買入值搏嗎？
24：00 - 藥明生物 （02269） 發盈喜    短綫股價仍睇淡？
28：12 - ET一周開倉：江蘇寧滬高速公路 （00177） 、宏利 （00945） 、Meta（FB.US）
32：41 - 港股開市初段市況速報+A股開市市況速報
35：01 - 觀眾問股：友邦 （01299） 可受惠加息重上100元嗎？出業績才見真章？
37：46 - 觀眾問股：領展 （00823） 現價可買入？上望多少？
39：01 - 觀眾問股：九龍倉 （01997） 前景點睇？想買入甚麼價位追入、止蝕？
43：18 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 今年前景點睇？209元有貨可望重上200元水平？
47：11 - 觀眾問股：鋼鐵股前景點睇？江西銅 （00358） 、重慶鋼鐵 （01053） 、洛陽鉬業 （03993）
48：54 - 觀眾問股：A股今年前景點睇？是否大主題？
51：20 - 觀眾問股：油價升油股點睇？中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 買邊隻？
54：16 - 中國神華 （01088） 可睇好   估值合理值得收集
54：42 - 觀眾問股：偉易達 （00303） 64.8元有貨點睇？
56：03 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 可搏殘股做長綫部署？
58：40 - 港股開市初段市況速報
59：36 - 消息股：藥明生物 （02269） 、香港科技探索 （01137） 、IMAX CHINA （01970） 、中國金荗 （00817）
1：00：46 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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