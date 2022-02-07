友邦1299可受惠加息重上100元嗎？ 出業績才見真章？

市場憧憬保險股即將受惠今年美國多次加息，於息口環境利好下，友邦 （01299） 可因此重上100元？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）提醒大家應留意即將公布的末期業績，下半年新業務增長是否能超越市場頂期？此股今早仍受制100天綫約85元，要走還是留？譚智樂為大家分析。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

*初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？立即重溫《開市追揸沽》→【按此速睇－附time code】

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00：47 - 港股今日焦點速覽

02：28 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：38 - 亞太股市早段市況速報

04：11 - 估計美國聯儲局多少次？美股股市消化加息預期未？

06：20 - 短期不憧憬聯儲局會出手救市

07：11 - 美股大上落短綫技機有炒作

08：00 - 美股炒股不炒市 Amazon（AMZN.US） 、蘋果（AAPL.US）、微軟（MSFT.US）、Google（GOOG.US）較穩陣

09：03 - 預計CPI數據高位回落 最大機會加息4次

11：35 - 港股上日市況速覽

12：19 - 今天北水回歸 港股後市點睇？

14：47 - 港股現市況宜逢高減持止蝕

16：12 - 港股現水平做好倉部署值搏率低

17：13 - 踏入虎年汽車股急彈 銷量會繼續造好？虎年投資前景如何？

19：18 - 汽車股可趁調整買入？現價宜分注吸納

20：30 - 比亞迪 （01211） 跌勢喘定未？現價買入值搏嗎？

24：00 - 藥明生物 （02269） 發盈喜 短綫股價仍睇淡？

28：12 - ET一周開倉：江蘇寧滬高速公路 （00177） 、宏利 （00945） 、Meta（FB.US）

32：41 - 港股開市初段市況速報+A股開市市況速報

35：01 - 觀眾問股：友邦 （01299） 可受惠加息重上100元嗎？出業績才見真章？

37：46 - 觀眾問股：領展 （00823） 現價可買入？上望多少？

39：01 - 觀眾問股：九龍倉 （01997） 前景點睇？想買入甚麼價位追入、止蝕？

43：18 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 今年前景點睇？209元有貨可望重上200元水平？

47：11 - 觀眾問股：鋼鐵股前景點睇？江西銅 （00358） 、重慶鋼鐵 （01053） 、洛陽鉬業 （03993）

48：54 - 觀眾問股：A股今年前景點睇？是否大主題？

51：20 - 觀眾問股：油價升油股點睇？中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 買邊隻？

54：16 - 中國神華 （01088） 可睇好 估值合理值得收集

54：42 - 觀眾問股：偉易達 （00303） 64.8元有貨點睇？

56：03 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 可搏殘股做長綫部署？

58：40 - 港股開市初段市況速報

59：36 - 消息股：藥明生物 （02269） 、香港科技探索 （01137） 、IMAX CHINA （01970） 、中國金荗 （00817）

1：00：46 - 財經日誌提提你