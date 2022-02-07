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【網絡攻擊】中國內地黑客發動網絡攻擊　美國新聞機構成目標

科技 12:49 2022/02/07

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News Corporation於上周五（4日）表示，該企旗下《華爾街日報》遭受「持續的網絡黑客攻擊」。（法新社資料圖片）

近年黑客攻擊事件頻傳，美國跨國新聞集團News Corporation於上周五（4日）表示，該企旗下《華爾街日報》遭受「持續的網絡黑客攻擊」。而經該企調查後認為，一連串的網絡攻擊由中國內地黑客發起，主要針對報道與內地相關問題的記者和編輯。

【網絡安全隱患】微軟發表Cyber Signals報告　揭去年攔截710億次攻擊

據外媒《CNN》引述兩名知情人士指，新聞集團旗下《華爾街日報》正為內地黑客的攻擊目標，現有數十名記者受到影響。新聞集團聘請美國網絡安全公司Mandiant （MNDT）調查此事，MNDRT諮詢副總裁David Wong經調查後表示，黑客可能參與了間謀活動，收集情報以維護內地利益。

參與調查的內部人士透露，內地黑客早於2020年2月已向《華爾街日報》發動攻擊，並破壞了該企記者使用的電子郵件和Google Drive文件。據悉，《華爾街日報》已收集了受影響記者的數據和訊息，並於上周四（3日）舉行一系列的簡報會。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，並不了解是次事件，另外強調「內地堅決反對和打擊一切形式的網絡攻擊和網絡盜竊」。惟聯邦調查局（FBI）局長Christopher Wray將矛頭直指內地黑客，指責內地擁有龐大而複雜的黑客計劃，其規模比所有主要國家的總和還要大。

事實上，早於十年前已有同類事件發生。當時《紐約時報》的記者報道了時任中國總理溫家寶親屬財富的調查，其後《紐約時報》的電腦系統即疑被中國黑客入侵。

客戶和財務數據系統　未受影響

新聞集團發言人James Kennedy表示，該企的安全團隊已向員工發送內部郵件，交代是次黑客攻擊的調查結果，表示只有「有限數量的商業電子郵件賬戶和文件」受到影響，並補充黑客現已得到控制。另外，該企在提交給美國證券交易委員會（Securities & Exchange Commission）的文件中強調，保存客戶和財務數據的系統並未受是次黑客攻擊影響。

擔任多間傳媒機構安全顧問的Sandvik接受《CNN》訪問時表示，媒體組織應多加關注公司內部的網絡安全，並認為現時各大機構仍有改進空間。新聞集團則指，將與其他新聞機構共享有關黑客攻擊的信息，以便傳媒機構保護自己的網絡安全。

【網絡安全】不法分子以免費車票作招徠　生產力局籲市民提防釣魚電郵騙局

【北京冬奧】或存在惡意網路活動　FBI籲選手用拋棄式手機

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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