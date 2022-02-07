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【美股期貨】道指期貨跌9點　納指期貨升0.1%（不斷更新）

股市 12:37 2022/02/07

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段暫久方向，其中道指期貨跌9點，納指期貨升15點或0.1%。市場聚焦於周四公布的美國通脹數據。至於美股業績期進入尾聲，本周包括輝瑞（美：PFE）、Uber（美：UBER）、迪士尼（美：DIS）等將會公布業績。至於德國今日將會公布12月工業生產指數，歐元區公布2月Sentix投資者信心指數。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

重點新聞：

【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據　迪士尼、可口可樂等將公布業績

即市走勢：

【12：30】道指期貨跌9點，報35080點；標指期貨無升跌，報4500點，納指期貨升15點或0.1%，報14709點。

【10：41】【美股焦點】Peloton股價絕地反擊？　亞馬遜、Nike據報考慮收購

【09：55】【洗黑錢】瑞信涉協助保加利亞毒犯洗黑錢遭起訴　瑞士當局要求賠償3.6億港元

【08：15】【芯片短缺】保時捷料今年銷量再創紀錄新高至33.5萬輛　惟新車交付或最長需待一年

【08：09】【芯片短缺】福士料芯片短缺情況下半年改善　惟今年難以結束

【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

即睇美股收市

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【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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