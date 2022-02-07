【美股期貨】道指期貨跌76點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段暫欠方向，其中道指期貨跌76點，納指期貨跌0.2%。市場聚焦於周四公布的美國通脹數據。至於美股業績期進入尾聲，本周包括輝瑞（美：PFE）、Uber（美：UBER）、迪士尼（美：DIS）等將會公布業績。至於德國今日將會公布12月工業生產指數，歐元區公布2月Sentix投資者信心指數。

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重點新聞：

【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據 迪士尼、可口可樂等將公布業績

即市走勢：

【18：23】道指期貨跌76點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌9點。

【12：30】道指期貨跌9點，報35080點；標指期貨無升跌，報4500點，納指期貨升15點或0.1%，報14709點。

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【08：15】【芯片短缺】保時捷料今年銷量再創紀錄新高至33.5萬輛 惟新車交付或最長需待一年

【08：09】【芯片短缺】福士料芯片短缺情況下半年改善 惟今年難以結束

【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

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責任編輯：梁浩碩