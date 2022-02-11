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【美股期貨】憂美大幅加息　歐股早段下跌、道指期貨跌近百點（不斷更新）

股市 16:45 2022/02/11

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美股動態不斷更新

通脹超預期，加上儲局官員挺大幅加息，美股隔晚下跌，道指跌526點，至於美股期貨周五於亞洲時段繼續向下，其中道指期貨跌179點，納指期貨跌76點或0.5%。美國今日將會公布2月密歇根大學消費信心指數。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

重點新聞：

【美國加息】通脹遠超預期＋布拉德鷹派言論　花旗預計3月加息50點子、高盛料今年加息7次每次25點子

即市走勢：

【16：42】通脹超預期，歐股早段下跌，德股跌0.6%，法股跌1.1%，英股跌近0.6%。美股期貨方面，道指期貨跌94點，納指期貨跌0.5%。

【12：36】道指期貨跌179點，報35062點；標指期貨跌25點，報4478點；納指期貨跌76點或0.5%，報14628點。

【11：28】【TSLA】電動車巨企Tesla 據報計劃北京設立中國設計中心

【09：18】【滴滴出行】滴滴美股升逾8%　最新披露騰訊持股7.4%

【08：55】【Forbes】幣安據報入股福布斯　投資2億美元助福布斯SPAC形式上市

【08：29】【美股業績】Affirm意外提前公布業績　年度展望遜預期、股價跌逾兩成

 

==以下2月10日（周四）股市==

美國1月核心CPI按月升0.6%，再超市場預期，加上就業市場理想，上周新申失業救濟金人數降至22.3萬人，好過預期。美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，他支持聯儲局在7月初之前，累計加息1厘，以對抗通脹急升。美10年期債息升穿2厘 ；美股三大指數反覆下挫，尾段跌勢擴大。

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道指收市跌526點或1.47%，報35241點；標指跌83點1.81%，報4504點；納指跌304點2.1%，報14185點。特斯拉（Tesla）股價挫2.9%，銀行股相對抗跌，花旗及富國銀行分別跌0.5%及0.02%。

布拉德表示，對美國1月通脹數據感到憂心忡忡，如果聯儲局主席鮑威爾要求3月份加息50個基點，他將尊重鮑威爾的考慮。布拉德稱傾向於聯儲局到7月1日（累計）加息100個基點，亦傾向於FOMC從第二季度開始縮表。

美國總統拜登發表聲明，稱儘管最新的通脹數據高企，但預測物價到今年底將大幅回落。

市場認為，1月CPI數據使聯儲局加速收緊貨幣政策的概率大幅提高。交易員估計7月底前加息達1厘，其中3月份大手加息半厘。

美滙指數尾段抽高0.2%至95.68，現貨金價轉跌0.36%，至1826.6美元。紐約期油升0.24%，收市報89.88美元；布蘭特期油跌0.15%，收市報91.41美元。

美國白宮發表聲明稱，美國將主辦2023年亞太經合組織（APEC）會議。

重點新聞：

【美國通脹】美股收復失地轉升　外圍專家如何評論通脹數據？

【美國加息】美1月通脹升7.5%超預期　利率期貨顯示3月加息50點子機會逾5成

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

即市走勢：

【02：25】道指跌幅擴大至1%，成分股安進和微軟至少跌逾2.5%，波音則漲超2.4%，迪士尼漲3.3%。

【02：20】據CME「美聯儲觀察”：美國利率期貨定價聯儲局，將在2022年加息157個基點。

【02：17】聯儲局大幅加息機會增，道指急跌逾300點，納指亦跌逾1%道指報35429點，跌338點或0.95%；納指報14325點，跌165點或1.1%；標指報4548點，跌38點或0.8%

【02：05】美國10年期債息升至2.049厘，為2019年8月以來的最高水平

【02：02】美國財政部拍賣230億美元30年期國債，得標利率2.340%，投標倍數2.30。

【01：58】美聯儲掉期顯示，3月份加息50個基點的可能性一度升至超過93%

【01：48】美聯儲掉期顯示，在接下來的3次會議上，聯儲局將累計加息1厘

【01：48】美國10年期債息反彈至2.02厘上方，在聯儲局布拉德講話之後刷新日高至2.0259厘。
2年期美債息漲幅擴大至22個基點。
標指跌幅重新擴大至0.9%，道指跌超250點，納指跌0.9%。

【00：50】布蘭特原油期貨站上93美元，漲1.6%。紐約原油期貨上漲2%，報91.48美元。

【00：42】歐股收市， 英德股升， 法股跌

歐股漲跌不一，英國富時100指數漲0.38%，德國DAX指數漲0.05%，法國CAC40指數跌0.41%。

【00：27】意大利10年期債息漲幅擴大至16個基點，報1.91厘，創2020年5月份以來新高。

【00：26】紐約原油期貨漲2%，報91.45美元，此前曾一度跌至近89美元。

【00：26】歐元兌美元上漲0.6%，刷新2021年11月10日以來高位至1.1495。

【00：10】德國10年期債息升至0.284厘，為2018年12月以來的最高水平。

【00：02】小鵬汽車宣布拓展歐洲市場，在荷蘭和瑞典建立銷售和服務合作夥伴關係，品牌零售體驗店將於2022年第一季度在瑞典和荷蘭開業。

【23：52】美國10年期債息升穿2厘整數位心理關口，為2019年8月1日以來首次，當天頂部在2.0578厘，數據顯示，美國1月CPI同比上升7.3%，繼續創最近40年最大升幅。

【23：47】三大指數一度轉升，道指現跌18點，納指跌2點，標指跌5點。

【23：44】熱門中概股反彈，陸金所（美：LU）現漲超21%，貝殼（美：BEKE）漲10%，百勝中國（美：YUMC）漲近6%，富途控股（美：FUTU）漲超5%，嗶哩嗶哩（美：BILI）漲超4%，阿里巴巴（美：BABA）漲1.3%。

【23：42】現貨黃金短綫上揚近5美元，突破1840美元，為逾兩周來首次，暫漲0.36%。

【22：52】美股跌幅收窄，道指跌71點，納指跌0.7%，標指跌0.5%。

【22：30】美股開市，道指跌237點，納指跌1.8%，標指跌1.2%。

【21：47】10年期債息升穿1.98厘，納指期貨跌幅擴左超過1.4%，道指期貨跌142點。

【19：19】道指期貨升50點，納指期貨跌逾0.3%。

【16：58】道指期貨升19點，納指期貨跌逾0.3%。

【12：32】道指期貨跌12點，報35755點。標指期貨跌10點，報4576點。納指期貨跌45點或0.3%，報15011點。

【11：22】【美企業績】Barbie玩具商美泰上季多賺75%　CEO：與迪士尼重啟合作是重大勝利

【11：02】【航運商】全球最大貨櫃商馬士基去年EBITDA狂賺240億美元　料供應鏈緊張下半年緩解

【10：08】【Disney業績】Disney+訂戶增長超預期、樂園業務復甦　迪士尼股價盤後升逾6%

【09：55】【TSLA】Tesla美國召回近2.7萬輛汽車　涉程式錯誤致玻璃除霜性能下降

【09：46】【美企業績】Uber上季扭虧勝預期　訂車收入大增逾五成、盤後升逾5%

 

==以下2月9日（周三）股市==

聯儲局官員對於加息、通脹及經濟增長的觀點較市場溫和及樂觀，債息回落，美股向好，道指最多漲361點。道指收市升305點或0.86%，報35768點；標指升65點或1.45%，報4587點；納指升295點或2.08%，報14490點。Facebook母公司Meta股價反彈5.37%。迪士尼收市後公布業績，股價漲3.39%。

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美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，預計今年加息3至4次，並須看經濟如何反應，又強調對全年的增長保持樂觀，認為聯儲局不必採取措施來減緩經濟增長。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，聯儲局是時候結束寬鬆貨幣政策並啟動加息，但3月的加幅不一定需達半厘，端視數據而定。梅斯特今年擁有貨幣政策投票權。

美滙指數跌0.1%至95.56，美國10年期債息回落至1.909厘。金價連續第4天上揚，紐約期金收市升8.7美元，報1836.6美元，是1月25日以來最高位。

法國央行行長德加洛指，市場對歐洲央行轉鷹反應過敏，言論有助提振歐股，英、法及德國股市分別漲1.01%、1.46%及1.57%。

另一方面，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）表示，基於中國未兌現首階段貿易協議所達成的承諾，拜登政府或考慮採取多項行動，包括重啟對中國的貿易調查，結果或導致對中國貨加徵關稅。商會期望華府在作出任何行動前，諮詢各持份者看法。
美國貿易代表辦公室（USTR）暫未回應。

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即市走勢：

【02：17】納指漲幅擴大至逾1.6%，暫升238點，報14432點；道指漲244點；標指升1.2%

【02：04】美國10年期債息下跌並刷新日低，現報1.911厘。

【02：02】美國財政部拍賣370億美元10年期國債，得標利率1.904厘（前次為1.723厘），投標倍數2.68（前次為2.51）。
初級交易商獲配比例降至7.4%，創歷史新低。

【01：41】「元宇宙公司」Meta Platform（原Facebook）漲逾4.2%，即市高見299.59美元。

KeyBanc Capital Markets證券研究分析師Justin Patterson認為，Meta具有歷史性的吸引力，該公司仍然提供具有吸引力的回報。

【01：41】巴黎歐萊雅全年運營利潤61.6億歐元，市場預期61.3億歐元

巴黎歐萊雅四季度同店銷售增長11.2%，分析師預期增長10.3%。 四季度銷售90.9億歐元，分析師預期89億歐元。 全年運營利潤61.6億歐元，分析師預期61.3億歐元。

【01：32】克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，如果到今年中通脹仍未回落，聯儲局將需要以更快的速度取消寬鬆政策。

【01：07】道指報35712點，升249點或0.7%；標指報4574點，漲53點或1.18%；納指報14376點，上揚182點或1.29%。

【00：43】歐股集體收漲，三大股指均漲超1%。道瓊歐洲STX 600指數收報473點，升1.72%或7點；
英國富時100指數收報7643點，升1.01%或76點；德國DAX指數收報15482點，回升1.57%或239點；法國CAC 40指數收報7130點，漲1.46%或102點；意大利富時MIB指數收報27128點，急彈2.72%或717點；西班牙IBEX 35指數收報8846點，漲1.98%或171點。

【00：29】美股芯片股持續走強，納微半導體（美：NVTS）漲5.6%，英偉達（美：NVDA）漲5%，快輯半導體（美：QUIK）漲超4%，奇景光電（美：HIMX）、意法半導體（美：STM）漲超3%，美光科技（美：MU）、AMD（美：AMD）漲約2.2%。

【00：01】道指漲幅擴大至1%，成分股NIKE漲逾2.6%領跑，迪士尼漲約2.2%，安進和可口可樂跌逾0.7%。

【23：58】道指升337點，納指升逾1.4%。

【22：35】中概教育股上揚，新東方（美：EDU）漲超4%，嗶哩嗶哩（美：BILI.O）漲4.22%，網易有道（美：DAO）漲2.65%，高途（美：GOTU）漲近2%。

【22：31】美股開市，道指升243點，納指升1.1%，標指升1%。

【21：15】道指期貨升219點，納指期貨升1.3%。

【18：13】道指期貨升184點，納指期貨升0.8%。

【12：54】道指期貨升128點，報35591點；標指期貨升19點，報4540點；納指期貨升68點或0.5%，報14815點。

【11：58】【Bitcoin】美國司法部就2016年比特幣黑客盜竊案　凍結280億港元比特幣、歷來最大

【11：39】【美股焦點】強生去年底暫停生産新冠疫苗　供應量或減少數億劑

【10：59】【國際油價】美國上調2023年原油產量預測至日均1,260萬桶　料創紀錄高位

【10：49】【MSFT】微軟據報正洽談收購網絡安全公司Mandiant Mandiant盤後再漲近3%

【09：00】【AAPL】蘋果推Tap to pay功能　讓商戶透過iPhone收錢

【08：12】【LYFT業績】Lyft活躍乘客下跌＋Omicron影響今季業績　股價盤後跌逾4%

【08：04】【Facebook母企】Meta：沒有威脅要離開歐洲市場　惟股價今年累跌34%、市值跌穿6000億美元

 

==以下2月8日（周二）股市==

市場聚焦美國周四公布的1月CPI通脹數據，10年期美債息升穿1.96厘，再創2020年1月以來新高。美企業績推動美股周二反覆向上。

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道指收市升371點，報35462點；標指升37點，報4521點；納指升178點，報14194點。美國運通漲3.3%，摩根大通升1.9%。

市場揣測美國政府可能與伊朗就核協議達成共識，容許伊朗出口原油，拖累國際油價一度跌近2%，紐約期油跌穿90美元關，收市跌2.14%，報89.36美元；布蘭特期油回落2.06%，報90.78美元。金價連升3天，升至近兩周新高。

歐股反覆靠穩，資源股上揚，德股收市升0.24%；法股升0.27% 。倫敦期鋁挑戰2008年高位；收報3183美元，升逾1.6%。

美國紐約聯儲銀行數據顯示，美國家庭債務金額增長在2021年第四季度增加3,330億美元，借貸總額達到15.58萬億美元（約121.6萬億港元），創下紀錄新高。2021年美國家庭債務總額增加1萬億美元，是自2007年以來最大單季增幅。

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即市新聞：

【美股業績】華納音樂上季收入增兩成至16.14億美元　業績受新興媒體推動、盤前升一成

【美股業績】輝瑞上季盈利勝預期　惟2022年業績指引遜預期　美股盤前跌逾3%

【美國加息】美銀估聯儲局年內加息7次　工資上漲非例外情況

即市走勢：

【01：56】布蘭特期油回升91.00美元關口，最新報91.01美元，跌1.81%

【01：37】蘋果將發布iPhone免接觸式支付功能
蘋果公司計劃2022年晚些時候在iPhone上發布備受期待的「免接觸式支付」功能，此舉將為商戶提供除Block Inc.的Square外又一個收款選項 。蘋果發布聲明稱，該選項將允許賣家在無需額外硬件的情況下，通過Apple Pay，信用卡和數字錢包接受付款。這個支付系統依賴於近場通信技術（NFC）。該消息公布後，Square股價一度下跌3.2%。

蘋果自2020年前後開始研究這項新功能，當時斥資約1億美元收購加拿大一家名為Mobeewave的初創公司，後者開發的技術可以讓智能手機直接接受信用卡付款。

【01：29】歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy表示，歐元區高通脹現象應當是暫時的。法國通脹料將在未來數月內逐步回落。
歐洲央行將採取所需行動，以實現2%這一通脹目標。

Villeroy指市場對歐洲央行貨幣政策，在上周轉向鷹派的反應，可能過於強烈。

【01：01】美國政府上調今年國際油價預期逾8美元

美國能源信息署（EIA）：預計2022年紐約原油價格為79.35美元/桶（之前預計為71.32美元/桶），預計2023年為64.48美元/桶（之前預計為63.50美元/桶）。
預計2022年布蘭特原油價格為82.87美元/桶（之前預計為74.95美元/桶），預計2023年為68.48美元/桶（之前預計為67.50美元/桶）。

【00：55】道指報35405點，升314點或0.9%；標指報4514點，升30點或0.68%；納指報14138點，反彈123點或0.88%。

【00：45】歐洲股市收市個別發展，法德股升， 英股跌

道瓊歐洲STX 600指數收升不足1點，報465點；
英國富時100指數收跌6點，跌幅0.08%，報7567點；法國CAC40指數收漲19點，漲幅0.27%，報7028點；德國DAX30指數收漲35點，漲幅0.23%，報15242點；西班牙IBEX35指數收漲116點，漲幅1.36%，報8674點；意大利富時MIB指數收漲82點，漲幅0.31%，報26411點。

【00：41】美國司法部查獲2016年Bitfinex黑客襲擊事件中失竊的36億美元比特幣。

【00：37】布倫特期油失守90美元關，暫報89.93美元，跌幅2.98%

【00：37】紐約期油一度低見88.56美元，下挫3%

【23：15】道指升112點，納指跌0.26%，標指跌0.13%。

【22：30】美股開市，道指升103點，納指跌0.2%，標指變動不大。

【21：40】道指期貨升45點，納指期貨跌0.3%。

【19：42】歐股回吐，德股倒跌0.1%，法股升0.2%，英股升0.1%。道指期貨升27點，納期跌4點。

【17：07】道指期貨升87點，納指期貨升0.2%。

【17：06】投資者展望美本周通脹數據，歐洲股市向上，德股升0.7%，法股升0.8%，英股升逾0.6%。

【12：44】道指期貨升2點，報35093點；標指期貨升2點，報4486點；納指期貨升19點或0.1%，報14590點。

【12：03】【Bitcoin】比特幣突破44,000美元　分析：或帶動整體加密貨幣購買勢頭

【11：55】【AMZN】亞馬遜將員工基本工資上限翻倍至273萬港元

【10：51】【AAPL】蘋果收購英國初創公司AI Music 看中甚麼技術？

【10：46】【Facebook母企】美國創投家Peter Thiel將退出Meta 董事會　傳協助特朗普陣營參選中期選舉

【10：42】【fb母企】Meta警告：或關閉歐洲facebook、Instagram　涉數據處理問題

【10：40】【NVDA】軟銀出售Arm予英偉達交易據報告吹　獲12.5億美元分手費、尋求年底分拆上市

【10：17】【美股焦點】Tesla 披露收到美國SEC傳票　涉2018年馬斯克和解協議

 

==以下2月7日（周一）股市==

市場聚焦美國周四公布通脹數據，美股表現反覆，三大指數個別發展 ； 納指跌0.6%，道指靠穩。納指收市跌82點或0.58%，報14015點；道指尾段蒸發逾200點升幅，收市升1點，報35091點；標指跌16點，報4483點。Meta股價挫5.1%。

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特斯拉（Tesla）截至去年底持有的比特幣市值為19.9億美元，全年計，於比特幣投資錄得約1.01億美元減值損失，惟Tesla去年3月一度沽出部分比特幣持倉，因而獲利1.28億美元 ； 比特幣連升5日，曾漲逾7%至約4.45萬美元。

特斯拉公布，接獲美國證券交易委員會（SEC）發出傳訊令狀，涉及公司與SEC在2018年的和解協議。消息曝光後，特斯拉股價反覆跌1.73%。

健身器材生產商Peloton可能獲Nike及亞馬遜洽購，股價大升20.9%。

對於股市前景，華爾街大行看法依然分歧。摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson指，對於高估值股票和任何投機性的股票來說，這是一個熊市，指數層面仍未觸底。

摩根大通則認為，美股再次展現吸引力，買入股票的時機將至 ； 股市已反映聯儲局及歐洲央行今年進取加息的預期，全球股市上升可能性較高，牛市仍未告一段落。因為勞動力市場緊俏，企業現金水平充裕，而中國經濟似乎也見谷底。

另外，高盛稱全球商品市場現貨奇缺。無論是石油、天然氣、銅、鋁、煤，均出現搶購情況。

油價回氣，紐約3月期油跌1.07%，報91.32美元；布蘭特4月期油跌0.62%，收報92.69美元。

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重點新聞：

【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據　迪士尼、可口可樂等將公布業績

即市走勢：

【02：31】美股三大指數上升，道指漲101點或0.3%；納指升10點；標指升1點； Meta Platforms跌逾4.6%

【02：15】美國國務院表示，歐盟和美國打算合作，以便在烏克蘭危機期間管道天然氣供應中斷的情況下，全球液化天然氣市場有能力提供供應。

【02：14】美股郵輪概念股持續走強，挪威郵輪（美：NCLH）漲超8%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）漲7.6%，嘉年華郵輪（美：CCL）漲7.44%。

【01：59】比特幣漲逾6%，報44287.6美元，創近四周以來新高。以太坊升至3周以來最高，漲2.88%。此前市場消息指，數字貨幣交易所Coinbase正在調查瑞波幣（交易訂單）發送和接收的延時問題。

【01：56】現貨黃金站上1,820美元，漲0.68%，創近兩周以來新高。

【01：56】貝萊德策略師認為市場對加息的定價過於鷹派；
貝萊德投資研究所的Jean Boivin和Wei Li等策略師表示，市場押注央行將會加息至超過疫情前的正常化水平，這個觀點「過於鷹派」。鑑於宏觀背景，央行最終將不得不接受通脹。繼續低配發達市場國債，投資者對持有的風險提出愈來愈高的補償要求。維持溫和高配股票，認為預期加息總量仍然較低，但是要為期間的波動性做好準備

【01：31】Meta Platforms（美：FB）跌逾5%，現報225.15美元。

【01：18】Meta再次警告歐盟：若無法繼續傳輸數據，將把Facebook等服務撤出歐洲。
Meta Platforms再次表示，如果無法繼續將用戶數據傳輸回美國，將把Facebook和Instagram撤出歐洲，目前監管層正在磋商取代一份已經廢止的隱私協議。

【01：22】美股白銀板塊漲幅領先，Fortuna Silver（美：FSM）漲6.78%，First Majestic（美：AG）漲超5%，邁力達電子（美：MAG）漲近5%，泛美白銀（美：PAAS）漲4.22%，Silvercorp Metals（美：SVM）漲3.87%。

【00：49】英特爾推出10億美元基金，以建立代工創新生態系統。Ventana Micro Systems Inc宣布與英特爾戰略夥伴關係，以使其高性能RISC-V核心和晶片實現更廣泛的商業化。

【00：44】科技股走低，納指轉跌0.5%或75點，此前曾漲近1%，Meta Platforms（美：FB）跌近4%。道指跌61點；標指升4點

【00：41】美股新能源車股跌幅擴大，Rivian（美：RIVN）跌超5%，Lucid Group（美：LCID）跌超3%，Nikola（美：NKLA）跌2.28%，法拉利（美：RACE）、法拉第未來（美：FFIE）跌近2%，特斯拉（美：TSLA）跌1.35%，小鵬汽車（美：XPEV）跌1.26%。

【00：38】歐洲股市收市，道瓊歐洲STX600收漲3點，漲幅0.68%，報465點；
德國DAX30指數收漲115點，漲幅0.76%，報15215點；
英國富時100指數收漲55點，漲幅0.73%，報7571點；
法國CAC40指數收漲57點，漲幅0.83%，報7009點；
西班牙IBEX35指數收跌13點，跌幅0.16%，報8575點；
意大利富時MIB指數收跌274點，跌幅1.03%，報26329點

【00：27】Meta Platforms（美：FB）連續三個交易日下跌，現跌3.7%，目前三日累計跌幅擴大至29%。

【23：58】美國10年期債息一度飈升至1.939厘，創2020年1月2日以來新高。

【22：30】美股開市，道指升52點，報35141點，納指升0.2%，報14123點，標指升5點，報4506點。傳獲亞馬遜、Nike考慮收購的Peloton升28.5%，報31.62美元。

【20：25】道指期貨升30點 納指期貨升0.2%

【18：23】道指期貨跌76點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌9點。

【12：30】道指期貨跌9點，報35080點；標指期貨無升跌，報4500點，納指期貨升15點或0.1%，報14709點。

【10：41】【美股焦點】Peloton股價絕地反擊？　亞馬遜、Nike據報考慮收購

【09：55】【洗黑錢】瑞信涉協助保加利亞毒犯洗黑錢遭起訴　瑞士當局要求賠償3.6億港元

【08：15】【芯片短缺】保時捷料今年銷量再創紀錄新高至33.5萬輛　惟新車交付或最長需待一年

【08：09】【芯片短缺】福士料芯片短缺情況下半年改善　惟今年難以結束

【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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