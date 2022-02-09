【美股收市】 道指漲371點 納指升1.3% 10年債息越1.96厘

市場聚焦美國周四公布的1月CPI通脹數據，10年期美債息升穿1.96厘，再創2020年1月以來新高。美企業績推動美股周二反覆向上。

道指收市升371點，報35462點；標指升37點，報4521點；納指升178點，報14194點。美國運通漲3.3%，摩根大通升1.9%。

市場揣測美國政府可能與伊朗就核協議達成共識，容許伊朗出口原油，拖累國際油價一度跌近2%，紐約期油跌穿90美元關，收市跌2.14%，報89.36美元；布蘭特期油回落2.06%，報90.78美元。金價連升3天，升至近兩周新高。

歐股反覆靠穩，資源股上揚，德股收市升0.24%；法股升0.27% 。倫敦期鋁挑戰2008年高位；收報3183美元，升逾1.6%。

美國紐約聯儲銀行數據顯示，美國家庭債務金額增長在2021年第四季度增加3,330億美元，借貸總額達到15.58萬億美元(約121.6萬億港元)，創下紀錄新高。2021年美國家庭債務總額增加1萬億美元，是自2007年以來最大單季增幅。



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即市新聞：

【美股業績】華納音樂上季收入增兩成至16.14億美元 業績受新興媒體推動、盤前升一成

【美股業績】輝瑞上季盈利勝預期 惟2022年業績指引遜預期 美股盤前跌逾3%

【美國加息】美銀估聯儲局年內加息7次 工資上漲非例外情況

即市走勢：

【01：56】布蘭特期油回升91.00美元關口，最新報91.01美元，跌1.81%

【01：37】蘋果將發布iPhone免接觸式支付功能

蘋果公司計劃2022年晚些時候在iPhone上發布備受期待的「免接觸式支付」功能，此舉將為商戶提供除Block Inc.的Square外又一個收款選項 。蘋果發布聲明稱，該選項將允許賣家在無需額外硬件的情況下，通過Apple Pay，信用卡和數字錢包接受付款。這個支付系統依賴於近場通信技術（NFC）。該消息公布後，Square股價一度下跌3.2％。

蘋果自2020年前後開始研究這項新功能，當時斥資約1億美元收購加拿大一家名為Mobeewave的初創公司，後者開發的技術可以讓智能手機直接接受信用卡付款。

【01：29】歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy表示，歐元區高通脹現象應當是暫時的。法國通脹料將在未來數月內逐步回落。

歐洲央行將採取所需行動，以實現2%這一通脹目標。

Villeroy指市場對歐洲央行貨幣政策，在上周轉向鷹派的反應，可能過於強烈。

【01：01】美國政府上調今年國際油價預期逾8美元

美國能源信息署（EIA）：預計2022年紐約原油價格為79.35美元/桶（之前預計為71.32美元/桶），預計2023年為64.48美元/桶（之前預計為63.50美元/桶）。

預計2022年布蘭特原油價格為82.87美元/桶（之前預計為74.95美元/桶），預計2023年為68.48美元/桶（之前預計為67.50美元/桶）。

【00：55】道指報35405點，升314點或0.9%；標指報4514點，升30點或0.68%；納指報14138點，反彈123點或0.88%。

【00：45】歐洲股市收市個別發展，法德股升, 英股跌

道瓊歐洲STX 600指數收升不足1點，報465點；

英國富時100指數收跌6點，跌幅0.08%，報7567點；法國CAC40指數收漲19點，漲幅0.27%，報7028點；德國DAX30指數收漲35點，漲幅0.23%，報15242點；西班牙IBEX35指數收漲116點，漲幅1.36%，報8674點；意大利富時MIB指數收漲82點，漲幅0.31%，報26411點。

【00：41】美國司法部查獲2016年Bitfinex黑客襲擊事件中失竊的36億美元比特幣。

【00：37】布倫特期油失守90美元關，暫報89.93美元，跌幅2.98%

【00：37】紐約期油一度低見88.56美元，下挫3%

【23：15】道指升112點，納指跌0.26%，標指跌0.13%。

【22：30】美股開市，道指升103點，納指跌0.2%，標指變動不大。

【21：40】道指期貨升45點，納指期貨跌0.3%。

【19：42】歐股回吐，德股倒跌0.1%，法股升0.2%，英股升0.1%。道指期貨升27點，納期跌4點。

【17：07】道指期貨升87點，納指期貨升0.2%。

【17：06】投資者展望美本周通脹數據，歐洲股市向上，德股升0.7%，法股升0.8%，英股升逾0.6%。

【12：44】道指期貨升2點，報35093點；標指期貨升2點，報4486點；納指期貨升19點或0.1%，報14590點。

【12：03】【Bitcoin】比特幣突破44,000美元 分析：或帶動整體加密貨幣購買勢頭

【11：55】【AMZN】亞馬遜將員工基本工資上限翻倍至273萬港元

【10：51】【AAPL】蘋果收購英國初創公司AI Music 看中甚麼技術？

【10：46】【Facebook母企】美國創投家Peter Thiel將退出Meta 董事會 傳協助特朗普陣營參選中期選舉

【10：42】【fb母企】Meta警告：或關閉歐洲facebook、Instagram 涉數據處理問題

【10：40】【NVDA】軟銀出售Arm予英偉達交易據報告吹 獲12.5億美元分手費、尋求年底分拆上市

【10：17】【美股焦點】Tesla 披露收到美國SEC傳票 涉2018年馬斯克和解協議

==以下2月7日（周一）股市==

市場聚焦美國周四公布通脹數據，美股表現反覆，三大指數個別發展 ； 納指跌0.6%，道指靠穩。納指收市跌82點或0.58%，報14015點；道指尾段蒸發逾200點升幅，收市升1點，報35091點；標指跌16點，報4483點。Meta股價挫5.1%。

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特斯拉（Tesla）截至去年底持有的比特幣市值為19.9億美元，全年計，於比特幣投資錄得約1.01億美元減值損失，惟Tesla去年3月一度沽出部分比特幣持倉，因而獲利1.28億美元 ； 比特幣連升5日，曾漲逾7%至約4.45萬美元。

特斯拉公布，接獲美國證券交易委員會（SEC）發出傳訊令狀，涉及公司與SEC在2018年的和解協議。消息曝光後，特斯拉股價反覆跌1.73%。

健身器材生產商Peloton可能獲Nike及亞馬遜洽購，股價大升20.9%。

對於股市前景，華爾街大行看法依然分歧。摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson指，對於高估值股票和任何投機性的股票來說，這是一個熊市，指數層面仍未觸底。

摩根大通則認為，美股再次展現吸引力，買入股票的時機將至 ； 股市已反映聯儲局及歐洲央行今年進取加息的預期，全球股市上升可能性較高，牛市仍未告一段落。因為勞動力市場緊俏，企業現金水平充裕，而中國經濟似乎也見谷底。

另外，高盛稱全球商品市場現貨奇缺。無論是石油、天然氣、銅、鋁、煤，均出現搶購情況。

油價回氣，紐約3月期油跌1.07%，報91.32美元；布蘭特4月期油跌0.62%，收報92.69美元。

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重點新聞：

【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據 迪士尼、可口可樂等將公布業績

即市走勢：

【02：31】美股三大指數上升，道指漲101點或0.3%；納指升10點；標指升1點； Meta Platforms跌逾4.6%

【02：15】美國國務院表示，歐盟和美國打算合作，以便在烏克蘭危機期間管道天然氣供應中斷的情況下，全球液化天然氣市場有能力提供供應。

【02：14】美股郵輪概念股持續走強，挪威郵輪（美：NCLH）漲超8%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）漲7.6%，嘉年華郵輪（美：CCL）漲7.44%。

【01：59】比特幣漲逾6%，報44287.6美元，創近四周以來新高。以太坊升至3周以來最高，漲2.88%。此前市場消息指，數字貨幣交易所Coinbase正在調查瑞波幣（交易訂單）發送和接收的延時問題。

【01：56】現貨黃金站上1,820美元，漲0.68%，創近兩周以來新高。

【01：56】貝萊德策略師認為市場對加息的定價過於鷹派；

貝萊德投資研究所的Jean Boivin和Wei Li等策略師表示，市場押注央行將會加息至超過疫情前的正常化水平，這個觀點「過於鷹派」。鑑於宏觀背景，央行最終將不得不接受通脹。繼續低配發達市場國債，投資者對持有的風險提出愈來愈高的補償要求。維持溫和高配股票，認為預期加息總量仍然較低，但是要為期間的波動性做好準備。

【01：31】Meta Platforms（美：FB）跌逾5%，現報225.15美元。

【01：18】Meta再次警告歐盟：若無法繼續傳輸數據，將把Facebook等服務撤出歐洲。

Meta Platforms再次表示，如果無法繼續將用戶數據傳輸回美國，將把Facebook和Instagram撤出歐洲，目前監管層正在磋商取代一份已經廢止的隱私協議。

【01：22】美股白銀板塊漲幅領先，Fortuna Silver（美：FSM）漲6.78%，First Majestic（美：AG）漲超5%，邁力達電子（美：MAG）漲近5%，泛美白銀（美：PAAS）漲4.22%，Silvercorp Metals（美：SVM）漲3.87%。

【00：49】英特爾推出10億美元基金，以建立代工創新生態系統。Ventana Micro Systems Inc宣布與英特爾戰略夥伴關係，以使其高性能RISC-V核心和晶片實現更廣泛的商業化。

【00：44】科技股走低，納指轉跌0.5%或75點，此前曾漲近1%，Meta Platforms（美：FB）跌近4%。道指跌61點；標指升4點

【00：41】美股新能源車股跌幅擴大，Rivian（美：RIVN）跌超5%，Lucid Group（美：LCID）跌超3%，Nikola（美：NKLA）跌2.28%，法拉利（美：RACE）、法拉第未來（美：FFIE）跌近2%，特斯拉（美：TSLA）跌1.35%，小鵬汽車（美：XPEV）跌1.26%。

【00：38】歐洲股市收市，道瓊歐洲STX600收漲3點，漲幅0.68%，報465點；

德國DAX30指數收漲115點，漲幅0.76%，報15215點；

英國富時100指數收漲55點，漲幅0.73%，報7571點；

法國CAC40指數收漲57點，漲幅0.83%，報7009點；

西班牙IBEX35指數收跌13點，跌幅0.16%，報8575點；

意大利富時MIB指數收跌274點，跌幅1.03%，報26329點

【00：27】Meta Platforms（美：FB）連續三個交易日下跌，現跌3.7%，目前三日累計跌幅擴大至29%。

【23：58】美國10年期債息一度飈升至1.939厘，創2020年1月2日以來新高。

【22：30】美股開市，道指升52點，報35141點，納指升0.2%，報14123點，標指升5點，報4506點。傳獲亞馬遜、Nike考慮收購的Peloton升28.5%，報31.62美元。

【20：25】道指期貨升30點 納指期貨升0.2%

【18：23】道指期貨跌76點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌9點。

【12：30】道指期貨跌9點，報35080點；標指期貨無升跌，報4500點，納指期貨升15點或0.1%，報14709點。

【10：41】【美股焦點】Peloton股價絕地反擊？ 亞馬遜、Nike據報考慮收購

【09：55】【洗黑錢】瑞信涉協助保加利亞毒犯洗黑錢遭起訴 瑞士當局要求賠償3.6億港元

【08：15】【芯片短缺】保時捷料今年銷量再創紀錄新高至33.5萬輛 惟新車交付或最長需待一年

【08：09】【芯片短缺】福士料芯片短缺情況下半年改善 惟今年難以結束

【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

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責任編輯：梁浩碩