  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (三) 03:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】道指升逾300點　納指漲近1% 布蘭特期油重上91美元關 （不斷更新）

股市 01:10 2022/02/09

分享：

美股動態不斷更新

市場聚焦美國周四公布的1月CPI通脹數據，10年期美債息升穿1.95厘，創逾兩年新高。美股開市，道指高開逾百點，納指下跌。

本港今晨約零時55分，道指報35405點，升314點或0.9%；標普500指數報4514點，升30點或0.68%；納指報14138點，反彈123點或0.88%。

國際油價周二受壓，紐約期油一度低見88.56美元，下挫3%。倫敦布蘭特期油曾跌見89.93美元，跌幅2.98%。市場揣測美國政府可能與伊朗就核協議達成共識，容許伊朗出口原油。

美股午市三大指數造好，道指維持近300點升幅，市場繼續關注美企業績。道指成份股藥廠安進(Amgen)股價漲逾8%。

Peloton股價轉跌為升，暫漲30%，該公司第二財季營收不及預期，宣布將進行重組並裁員2800人，首席執行官John Foley將卸任並轉任執行主席。在有報道稱該公司可能成為亞馬遜及NIKE收購目標後，該股周一飈升20.9%。

美國最大的兩家廉價航空公司邊疆航空（Frontier Airlines）和精神航空公司（Spirit Airlines）已同意合併，合併後將成為美國第五大航空公司。根據合併協議，該交易估值為66億美元，包括承擔淨債務和經營性租賃。

藥股輝瑞股價走低逾3%，該公司四季度收入低於華爾街分析師預期，其全年盈利指引亦教人失望。

美國紐約聯儲銀行數據顯示，美國家庭債務金額增長在2021年第四季度增加3,330億美元，借貸總額達到15.58萬億美元(約121.6萬億港元)，創下紀錄新高。2021年美國家庭債務總額增加1萬億美元，是自2007年以來最大單季增幅。
 

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

即市新聞：

【美股業績】華納音樂上季收入增兩成至16.14億美元　業績受新興媒體推動、盤前升一成

【美股業績】輝瑞上季盈利勝預期　惟2022年業績指引遜預期　美股盤前跌逾3%

【美國加息】美銀估聯儲局年內加息7次　工資上漲非例外情況

即市走勢：

【01：56】布蘭特期油回升91.00美元關口，最新報91.01美元，跌1.81%

【01：37】蘋果將發布iPhone免接觸式支付功能
蘋果公司計劃2022年晚些時候在iPhone上發布備受期待的「免接觸式支付」功能，此舉將為商戶提供除Block Inc.的Square外又一個收款選項 。蘋果發布聲明稱，該選項將允許賣家在無需額外硬件的情況下，通過Apple Pay，信用卡和數字錢包接受付款。這個支付系統依賴於近場通信技術（NFC）。該消息公布後，Square股價一度下跌3.2％。

蘋果自2020年前後開始研究這項新功能，當時斥資約1億美元收購加拿大一家名為Mobeewave的初創公司，後者開發的技術可以讓智能手機直接接受信用卡付款。

【01：29】歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy表示，歐元區高通脹現象應當是暫時的。法國通脹料將在未來數月內逐步回落。
歐洲央行將採取所需行動，以實現2%這一通脹目標。

Villeroy指市場對歐洲央行貨幣政策，在上周轉向鷹派的反應，可能過於強烈。

【01：01】美國政府上調今年國際油價預期逾8美元

美國能源信息署（EIA）：預計2022年紐約原油價格為79.35美元/桶（之前預計為71.32美元/桶），預計2023年為64.48美元/桶（之前預計為63.50美元/桶）。
預計2022年布蘭特原油價格為82.87美元/桶（之前預計為74.95美元/桶），預計2023年為68.48美元/桶（之前預計為67.50美元/桶）。

【00：55】道指報35405點，升314點或0.9%；標指報4514點，升30點或0.68%；納指報14138點，反彈123點或0.88%。

【00：45】歐洲股市收市個別發展，法德股升, 英股跌

道瓊歐洲STX 600指數收升不足1點，報465點；
英國富時100指數收跌6點，跌幅0.08%，報7567點；法國CAC40指數收漲19點，漲幅0.27%，報7028點；德國DAX30指數收漲35點，漲幅0.23%，報15242點；西班牙IBEX35指數收漲116點，漲幅1.36%，報8674點；意大利富時MIB指數收漲82點，漲幅0.31%，報26411點。

【00：41】美國司法部查獲2016年Bitfinex黑客襲擊事件中失竊的36億美元比特幣。

【00：37】布倫特期油失守90美元關，暫報89.93美元，跌幅2.98%

【00：37】紐約期油一度低見88.56美元，下挫3%

【23：15】道指升112點，納指跌0.26%，標指跌0.13%。

【22：30】美股開市，道指升103點，納指跌0.2%，標指變動不大。

【21：40】道指期貨升45點，納指期貨跌0.3%。

【19：42】歐股回吐，德股倒跌0.1%，法股升0.2%，英股升0.1%。道指期貨升27點，納期跌4點。

【17：07】道指期貨升87點，納指期貨升0.2%。

【17：06】投資者展望美本周通脹數據，歐洲股市向上，德股升0.7%，法股升0.8%，英股升逾0.6%。

【12：44】道指期貨升2點，報35093點；標指期貨升2點，報4486點；納指期貨升19點或0.1%，報14590點。

【12：03】【Bitcoin】比特幣突破44,000美元　分析：或帶動整體加密貨幣購買勢頭

【11：55】【AMZN】亞馬遜將員工基本工資上限翻倍至273萬港元

【10：51】【AAPL】蘋果收購英國初創公司AI Music 看中甚麼技術？

【10：46】【Facebook母企】美國創投家Peter Thiel將退出Meta 董事會　傳協助特朗普陣營參選中期選舉

【10：42】【fb母企】Meta警告：或關閉歐洲facebook、Instagram　涉數據處理問題

【10：40】【NVDA】軟銀出售Arm予英偉達交易據報告吹　獲12.5億美元分手費、尋求年底分拆上市

【10：17】【美股焦點】Tesla 披露收到美國SEC傳票　涉2018年馬斯克和解協議

 

==以下2月7日（周一）股市==

市場聚焦美國周四公布通脹數據，美股表現反覆，三大指數個別發展 ； 納指跌0.6%，道指靠穩。納指收市跌82點或0.58%，報14015點；道指尾段蒸發逾200點升幅，收市升1點，報35091點；標指跌16點，報4483點。Meta股價挫5.1%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

特斯拉（Tesla）截至去年底持有的比特幣市值為19.9億美元，全年計，於比特幣投資錄得約1.01億美元減值損失，惟Tesla去年3月一度沽出部分比特幣持倉，因而獲利1.28億美元 ； 比特幣連升5日，曾漲逾7%至約4.45萬美元。

特斯拉公布，接獲美國證券交易委員會（SEC）發出傳訊令狀，涉及公司與SEC在2018年的和解協議。消息曝光後，特斯拉股價反覆跌1.73%。

健身器材生產商Peloton可能獲Nike及亞馬遜洽購，股價大升20.9%。

對於股市前景，華爾街大行看法依然分歧。摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson指，對於高估值股票和任何投機性的股票來說，這是一個熊市，指數層面仍未觸底。

摩根大通則認為，美股再次展現吸引力，買入股票的時機將至 ； 股市已反映聯儲局及歐洲央行今年進取加息的預期，全球股市上升可能性較高，牛市仍未告一段落。因為勞動力市場緊俏，企業現金水平充裕，而中國經濟似乎也見谷底。

另外，高盛稱全球商品市場現貨奇缺。無論是石油、天然氣、銅、鋁、煤，均出現搶購情況。

油價回氣，紐約3月期油跌1.07%，報91.32美元；布蘭特4月期油跌0.62%，收報92.69美元。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

重點新聞：

【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據　迪士尼、可口可樂等將公布業績

即市走勢：

【02：31】美股三大指數上升，道指漲101點或0.3%；納指升10點；標指升1點； Meta Platforms跌逾4.6%

【02：15】美國國務院表示，歐盟和美國打算合作，以便在烏克蘭危機期間管道天然氣供應中斷的情況下，全球液化天然氣市場有能力提供供應。

【02：14】美股郵輪概念股持續走強，挪威郵輪（美：NCLH）漲超8%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）漲7.6%，嘉年華郵輪（美：CCL）漲7.44%。

【01：59】比特幣漲逾6%，報44287.6美元，創近四周以來新高。以太坊升至3周以來最高，漲2.88%。此前市場消息指，數字貨幣交易所Coinbase正在調查瑞波幣（交易訂單）發送和接收的延時問題。

【01：56】現貨黃金站上1,820美元，漲0.68%，創近兩周以來新高。

【01：56】貝萊德策略師認為市場對加息的定價過於鷹派；
貝萊德投資研究所的Jean Boivin和Wei Li等策略師表示，市場押注央行將會加息至超過疫情前的正常化水平，這個觀點「過於鷹派」。鑑於宏觀背景，央行最終將不得不接受通脹。繼續低配發達市場國債，投資者對持有的風險提出愈來愈高的補償要求。維持溫和高配股票，認為預期加息總量仍然較低，但是要為期間的波動性做好準備

【01：31】Meta Platforms（美：FB）跌逾5%，現報225.15美元。

【01：18】Meta再次警告歐盟：若無法繼續傳輸數據，將把Facebook等服務撤出歐洲。
Meta Platforms再次表示，如果無法繼續將用戶數據傳輸回美國，將把Facebook和Instagram撤出歐洲，目前監管層正在磋商取代一份已經廢止的隱私協議。

【01：22】美股白銀板塊漲幅領先，Fortuna Silver（美：FSM）漲6.78%，First Majestic（美：AG）漲超5%，邁力達電子（美：MAG）漲近5%，泛美白銀（美：PAAS）漲4.22%，Silvercorp Metals（美：SVM）漲3.87%。

【00：49】英特爾推出10億美元基金，以建立代工創新生態系統。Ventana Micro Systems Inc宣布與英特爾戰略夥伴關係，以使其高性能RISC-V核心和晶片實現更廣泛的商業化。

【00：44】科技股走低，納指轉跌0.5%或75點，此前曾漲近1%，Meta Platforms（美：FB）跌近4%。道指跌61點；標指升4點

【00：41】美股新能源車股跌幅擴大，Rivian（美：RIVN）跌超5%，Lucid Group（美：LCID）跌超3%，Nikola（美：NKLA）跌2.28%，法拉利（美：RACE）、法拉第未來（美：FFIE）跌近2%，特斯拉（美：TSLA）跌1.35%，小鵬汽車（美：XPEV）跌1.26%。

【00：38】歐洲股市收市，道瓊歐洲STX600收漲3點，漲幅0.68%，報465點；
德國DAX30指數收漲115點，漲幅0.76%，報15215點；
英國富時100指數收漲55點，漲幅0.73%，報7571點；
法國CAC40指數收漲57點，漲幅0.83%，報7009點；
西班牙IBEX35指數收跌13點，跌幅0.16%，報8575點；
意大利富時MIB指數收跌274點，跌幅1.03%，報26329點

【00：27】Meta Platforms（美：FB）連續三個交易日下跌，現跌3.7%，目前三日累計跌幅擴大至29%。

【23：58】美國10年期債息一度飈升至1.939厘，創2020年1月2日以來新高。

【22：30】美股開市，道指升52點，報35141點，納指升0.2%，報14123點，標指升5點，報4506點。傳獲亞馬遜、Nike考慮收購的Peloton升28.5%，報31.62美元。

【20：25】道指期貨升30點 納指期貨升0.2%

【18：23】道指期貨跌76點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌9點。

【12：30】道指期貨跌9點，報35080點；標指期貨無升跌，報4500點，納指期貨升15點或0.1%，報14709點。

【10：41】【美股焦點】Peloton股價絕地反擊？　亞馬遜、Nike據報考慮收購

【09：55】【洗黑錢】瑞信涉協助保加利亞毒犯洗黑錢遭起訴　瑞士當局要求賠償3.6億港元

【08：15】【芯片短缺】保時捷料今年銷量再創紀錄新高至33.5萬輛　惟新車交付或最長需待一年

【08：09】【芯片短缺】福士料芯片短缺情況下半年改善　惟今年難以結束

【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

即睇美股收市

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

波蘭央行加息50點子 基準利率逼近9年高位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【藥明生物2269】藥明生物：未經核實名單對進口影響微小　股份明早復牌
【藥明生物2269】藥明生物：未經核實名單對進口影響微小　股份明早復牌
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股急升逾6%　夜期大漲359點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股急升逾6%　夜期大漲359點（不斷更新）
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款