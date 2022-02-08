【美股市況】美股三大指數轉升 道指漲逾百點 Meta Platforms跌逾4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股開市造好，道指高開52點，納指升0.2%。摩根大通指出，經過年初開局震盪後，全球股市面臨的風險目前得到消化，認為通脹正在見頂，企業盈利可能意外驚喜，不管是聯儲會還是歐洲央行都不會進一步鷹派，認為仍有上行空間，股市周期還遠未結束。

摩根大通認為，鑒於融資條件仍然非常有利，勞動力市場非常強勁，企業現金流強勁以及中國經濟可能觸底反彈，為經濟衰退做準備是錯誤的。

至於摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson重申，股市將迎來「寒冬」，隨著庫存增加、需求下降，盈利風險正在普遍上升，高於投資者預期。

市場聚焦於周四公布的美國通脹數據。至於美股業績期進入尾聲，本周包括輝瑞（美：PFE）、Uber（美：UBER）、迪士尼（美：DIS）等將會公布業績。

德國今日將會公布12月工業生產指數，歐元區公布2月Sentix投資者信心指數。

美國10年期債息一度飈升至1.939厘，創2020年1月2日以來新高。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，歐央行不會在結束買債之前開始加息，指貨幣政策總是取決於數據的表現，任何政策調整都將是循序漸進。 【下一頁】

美股午市小幅下跌，科技股走低，微軟領跌道指。

本港時間今晨1時54分，道指跌20點，跌幅為0.06%，報35069點；納指跌47點，跌幅為0.34%，報14050點；標指跌19點，跌幅為0.43%，報4481點。

微軟下跌1%，成為跌幅最大的道指成分股。

英國競爭和市場管理局（CMA）對Meta Platforms罰款150萬英鎊。CMA上周五表示，Meta在處理Giphy併購案未能遵守其要求，其中包括Meta未能告知CMA其關鍵員工已離開Meta。去年10月，Meta因其他違規行為被CMA罰款5000萬英鎊。Meta Platforms股價跌近5%。

消息人士稱，亞馬遜正研究對健身器材公司Peloton交易作價，並與顧問討論交易如何進行。消息人士稱，Peloton尚未決定是否會進行出售。與此同時，英國媒體也報道稱，體育用品「一哥」Nike也在評估對Peloton的競購，但尚未與Peloton進行談判。Peloton股價急漲近15%，亞馬遜則升逾1%。

Tesla向SEC披露的文件顯示，2021年Tesla在中國市場收入達138.44億美元，按年大增107.8%。Tesla去年首三季度在中國市場收入為90.15億美元，以此計算，去年第四季在華收入為48.29億美元。Tesla股價跌1.4%。



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重點新聞：

【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據 迪士尼、可口可樂等將公布業績

即市走勢：

【02：31】美股三大指數上升，道指漲101點或0.3%；納指升10點；標指升1點； Meta Platforms跌逾4.6%

【02：15】美國國務院表示，歐盟和美國打算合作，以便在烏克蘭危機期間管道天然氣供應中斷的情況下，全球液化天然氣市場有能力提供供應。

【02：14】美股郵輪概念股持續走強，挪威郵輪(美：NCLH)漲超8%，皇家加勒比郵輪(美：RCL)漲7.6%，嘉年華郵輪(美：CCL)漲7.44%。

【01：59】比特幣漲逾6%，報44287.6美元，創近四周以來新高。以太坊升至3周以來最高，漲2.88%。此前市場消息指，數字貨幣交易所Coinbase正在調查瑞波幣（交易訂單）發送和接收的延時問題。

【01：56】現貨黃金站上1,820美元，漲0.68%，創近兩周以來新高。

【01：56】貝萊德策略師認為市場對加息的定價過於鷹派；

貝萊德投資研究所的Jean Boivin和Wei Li等策略師表示，市場押注央行將會加息至超過疫情前的正常化水平，這個觀點「過於鷹派」。鑑於宏觀背景，央行最終將不得不接受通脹。繼續低配發達市場國債，投資者對持有的風險提出愈來愈高的補償要求。維持溫和高配股票，認為預期加息總量仍然較低，但是要為期間的波動性做好準備。

【01：31】Meta Platforms(美：FB)跌逾5%，現報225.15美元。

【01：18】Meta再次警告歐盟：若無法繼續傳輸數據，將把Facebook等服務撤出歐洲。

Meta Platforms再次表示，如果無法繼續將用戶數據傳輸回美國，將把Facebook和Instagram撤出歐洲，目前監管層正在磋商取代一份已經廢止的隱私協議。

【01：22】美股白銀板塊漲幅領先，Fortuna Silver(美：FSM)漲6.78%，First Majestic(美：AG)漲超5%，邁力達電子(美：MAG)漲近5%，泛美白銀(美：PAAS)漲4.22%，Silvercorp Metals(美：SVM)漲3.87%。

【00：49】英特爾推出10億美元基金，以建立代工創新生態系統。Ventana Micro Systems Inc宣布與英特爾戰略夥伴關係，以使其高性能RISC-V核心和晶片實現更廣泛的商業化。

【00：44】科技股走低，納指轉跌0.5%或75點，此前曾漲近1%，Meta Platforms(美：FB)跌近4%。道指跌61點；標指升4點

【00：41】美股新能源車股跌幅擴大，Rivian(美：RIVN)跌超5%，Lucid Group(美：LCID)跌超3%，Nikola(美：NKLA)跌2.28%，法拉利(美：RACE)、法拉第未來(美：FFIE)跌近2%，特斯拉(美：TSLA)跌1.35%，小鵬汽車(美：XPEV)跌1.26%。

【00：38】歐洲股市收市，道瓊歐洲STX600收漲3點，漲幅0.68%，報465點；

德國DAX30指數收漲115點，漲幅0.76%，報15215點；

英國富時100指數收漲55點，漲幅0.73%，報7571點；

法國CAC40指數收漲57點，漲幅0.83%，報7009點；

西班牙IBEX35指數收跌13點，跌幅0.16%，報8575點；

意大利富時MIB指數收跌274點，跌幅1.03%，報26329點

【00：27】Meta Platforms(美：FB)連續三個交易日下跌，現跌3.7%，目前三日累計跌幅擴大至29%。

【23：58】美國10年期債息一度飈升至1.939厘，創2020年1月2日以來新高。

【22：30】美股開市，道指升52點，報35141點，納指升0.2%，報14123點，標指升5點，報4506點。傳獲亞馬遜、Nike考慮收購的Peloton升28.5%，報31.62美元。

【20：25】道指期貨升30點 納指期貨升0.2%

【18：23】道指期貨跌76點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌9點。

【12：30】道指期貨跌9點，報35080點；標指期貨無升跌，報4500點，納指期貨升15點或0.1%，報14709點。

【10：41】【美股焦點】Peloton股價絕地反擊？ 亞馬遜、Nike據報考慮收購

【09：55】【洗黑錢】瑞信涉協助保加利亞毒犯洗黑錢遭起訴 瑞士當局要求賠償3.6億港元

【08：15】【芯片短缺】保時捷料今年銷量再創紀錄新高至33.5萬輛 惟新車交付或最長需待一年

【08：09】【芯片短缺】福士料芯片短缺情況下半年改善 惟今年難以結束

【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

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責任編輯：梁浩碩