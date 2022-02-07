【英超】李斯特城足總盃慘敗英冠隊 球迷衝落場打人被捕

英格蘭足總盃素有「爆冷溫床」之稱，多年來曾多次出現低組別球會打敗頂尖球隊的比賽。英超球會李斯特城於周末的足總盃賽事中，以1比4大敗於次級球隊諾定咸森林。賽事期間，一名李斯特城球迷突然衝入球場，攻擊正在慶祝的森林球員，最終被拘捕。

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位列中遊的英超球隊李斯特城（Leicester city）於周日（6日），作客英冠球會諾定咸森林（Nottingham Forrest），挑戰進入足總盃16強。但開賽半小時多，李斯特城已落後3球，最終更以1比4不敵對手。

在諾定咸森林於32分鐘攻入第3球後，一名李斯特城球迷突然衝入場中，揮拳攻擊正在慶祝的森林球員，擊中前鋒主隊Keinan Davis。森林球員及場邊保安見狀立即上前阻止，涉事球迷其後被拉走，警方事後已拘捕打人的球迷。

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警方賽後確認涉事球迷已被捕，指事件仍在初步調查階段。英格蘭名宿連尼加（Gary Lineker）批評有關球迷的舉動，指摘行為令人羞恥，要求李斯特城終身禁止涉事者再次入場看比賽。

李斯特城賽後亦宣布，終身禁止涉事者入場觀看比賽，向諾定咸森林及其球員致歉，並讚揚在場保安的急速應對，亦會全力支持執法部門採取相應行動。李斯特城領隊羅渣士（Bredan Rogers）譴責有關球迷，表明需要維持球場的安全。

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責任編輯：吳漢培