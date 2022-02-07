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比利時新護照卡通設計 加入藍精靈及丁丁等角色

環球社會熱點 12:27 2022/02/07

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比利時布魯塞爾是漫畫之都，《丁丁歷險記》等經典漫畫都是在比利時誕生。比利時最近更重新設計護照加入卡通元素，而丁丁及藍精靈等家喻戶曉的漫畫角色都會出現在比利時新護照上。

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比利時標準護照為34頁，政府由今日（7日）起會為國民提供全新設計的護照。新護照內將會出現《丁丁歷險記》（The Adventures of Tintin）、《Lucky Luke》、《Blake and Mortimer》、《藍精靈》（The Smurfs）等漫畫的角色。

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新護照內的大部分卡通都來自連載漫畫原圖，例如1954《丁丁歷險記》系列的《月球探險》當中，丁丁踏上月球的經典一幕。而當局也特別為新護照專門設計新圖案，例如藍精靈角色或要加插地球儀元素。

比利時外長威爾梅斯（Sophie Wilmès）表示，政府選擇的漫畫設計能很好代表比利時及國家文化和藝術，也彰顯比利時人的天賦、專業知識、幽默和謙遜的一面。

除了美觀之外，比利時政府今次也提升護照的安全性，為護照加入條碼、雷射雕刻照片、聚碳酸酯身份頁等48項新安全功能。

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責任編輯：鄭錦玲

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