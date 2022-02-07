【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場

▲ 遊戲商Rockstar Games終於證實開發《GTA 6》的消息，而有外媒預計新作將於2024至2025年期間登場。（Rockstar Games）

「長壽遊戲」《GTA 5》發售至今快將10年，不少玩家也十分期待開發商推出新版本遊戲。早前遊戲商Rockstar Games終於證實開發《GTA 6》的消息，而有外媒預計新作將於2024至2025年期間登場。

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Rockstar Games日前於官網表示，《GTA》全新系列作品正在開發中，目標是要大幅超越先前推出的作品，但新作的推出日期、遊戲玩法則未有透露。至於外媒《IGN》曾透露，《GTA 6》在2020年就開始進行開發，預計會在2024至2025年期間登場。

雖然官方未有為新作提供更多資訊，但就預告《GTA 5》與線上模式將於3月15日在 PS5、Xbox Series S/X次世代主機平台上架，支援4K、HDR高畫質，並可使用快速讀取和3D音效等新主機功能。

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《GTA》是一款開放世界的動作遊戲，深受不少玩家歡迎，而第五代作品在2013年推出，當時於PS3、PS4及PS5平台，是少數能夠橫跨三世代主機的暢銷作品。

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責任編輯：廖淑瑩