馬克龍往莫斯科與普京會晤 冀為俄烏局勢降溫

烏克蘭與俄羅斯的緊急局勢尚未緩和，西方國家繼續協助斡旋。法國總統馬克龍周一（7日）飛往莫斯科，將於俄羅斯總統普京會晤，商討烏克蘭局勢。馬克龍翌日會前往基輔，試圖為兩方緊張情緒降溫。

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馬克龍（Emmanuel Macron）過去一周分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及烏克蘭領導人多次通話，但未取得實質成果。馬克龍周一前往莫斯科與普京會晤，尋求普京承諾避免入侵烏克蘭，翌日再到訪烏克蘭基輔，試圖緩和俄烏局勢。

馬克龍啟程前夕，亦曾與美國總統拜登（Joe Biden）通電，二人重申支持烏克蘭主權及領土完整，並同意繼續保持聯繫，與包括烏克蘭的盟友進行磋商。

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馬克龍身邊的消息人士透露，馬克龍已準備與普京會晤，打算從多方面入手取得成果。有消息人士稱，馬克龍希望化解地緣局勢外，另一方面是為了爭取時間，將俄烏局勢緩和最少幾個月，至少等到歐州「超級四月」選舉結束，包括對馬克龍至關重要的法國大選。有指馬克龍認為，歐洲必須在威脅歐洲大陸穩定的危機中擁有發言權。

此外，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）及德國新任外長貝爾博克（Annalena Baerbock）已前往基輔，確保歐盟對烏克蘭的支持。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦於下周一（14日）到訪俄羅斯及烏克蘭，嘗試化解俄烏危機。

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責任編輯：郭麗明