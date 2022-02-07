  • 16°C
香港時間 : 2022207日 (一) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬克龍往莫斯科與普京會晤 冀為俄烏局勢降溫

環球社會熱點 12:09 2022/02/07

分享：

烏克蘭與俄羅斯的緊急局勢尚未緩和，西方國家繼續協助斡旋。法國總統馬克龍周一（7日）飛往莫斯科，將於俄羅斯總統普京會晤，商討烏克蘭局勢。馬克龍翌日會前往基輔，試圖為兩方緊張情緒降溫。

德國暗示加強立陶宛軍事部署 支援北約應對俄烏危機 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）過去一周分別與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及烏克蘭領導人多次通話，但未取得實質成果。馬克龍周一前往莫斯科與普京會晤，尋求普京承諾避免入侵烏克蘭，翌日再到訪烏克蘭基輔，試圖緩和俄烏局勢。

馬克龍啟程前夕，亦曾與美國總統拜登（Joe Biden）通電，二人重申支持烏克蘭主權及領土完整，並同意繼續保持聯繫，與包括烏克蘭的盟友進行磋商。

美國指俄羅斯倘開戰 72小時可直搗烏克蘭首都基輔 【下一頁】

馬克龍身邊的消息人士透露，馬克龍已準備與普京會晤，打算從多方面入手取得成果。有消息人士稱，馬克龍希望化解地緣局勢外，另一方面是為了爭取時間，將俄烏局勢緩和最少幾個月，至少等到歐州「超級四月」選舉結束，包括對馬克龍至關重要的法國大選。有指馬克龍認為，歐洲必須在威脅歐洲大陸穩定的危機中擁有發言權。

此外，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）及德國新任外長貝爾博克（Annalena Baerbock）已前往基輔，確保歐盟對烏克蘭的支持。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）亦於下周一（14日）到訪俄羅斯及烏克蘭，嘗試化解俄烏危機。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
今日
加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
德國暗示加強立陶宛軍事部署 支援北約應對俄烏危機
今日
德國暗示加強立陶宛軍事部署 支援北約應對俄烏危機
【新冠疫苗】英派對門減政府公信力 第3針接種人數降
今日
【新冠疫苗】英派對門減政府公信力 第3針接種人數降
英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間
今日
英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間
英女王登基70周年派大禮 親證卡米拉有得做王后
今日
英女王登基70周年派大禮 親證卡米拉有得做王后

你可能感興趣

加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
今日 11:32
加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
德國暗示加強立陶宛軍事部署 支援北約應對俄烏危機
今日 11:08
德國暗示加強立陶宛軍事部署 支援北約應對俄烏危機
【新冠疫苗】英派對門減政府公信力 第3針接種人數降
今日 10:54
【新冠疫苗】英派對門減政府公信力 第3針接種人數降
地緣政治 軍事 馬克龍 俄羅斯 莫斯科 烏克蘭 基輔 普京

上一篇文章

比利時新護照卡通設計 加入藍精靈及丁丁等角色

下一篇文章

加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英女王切蛋糕賀登基70周年 一句話令全場爆笑（多圖）
英女王切蛋糕賀登基70周年 一句話令全場爆笑（多圖）
【輝瑞疫苗】接種兩劑相距時間 美國考慮延長至8周
【輝瑞疫苗】接種兩劑相距時間 美國考慮延長至8周
《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音
《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間13:00）
【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗
【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款