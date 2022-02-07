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【機迷熱話】動視暴雪宣布　手遊版《魔獸爭霸》今年推出

科技 12:07 2022/02/07

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根據外媒《Kotaku》報道，手遊版《魔獸爭霸》是由一個孵化團隊開發，該團隊是在聯合創始人Allen Adham 2016年成立。（法新社）

早前被微軟（Microsoft）收購的動視暴雪（Blizzard）又有新動作，宣布旗下人氣電腦遊戲《魔獸爭霸》系列將於今年登陸手機，玩家將可體驗手遊版《魔獸爭霸》。

【遊戲熱話】為消費者著想？　微軟將主動取消非活躍Game Pass訂戶收費

動視暴雪在2021年第四季度財報的新聞發布會上透露，計劃在今年某個時間發布手遊版《魔獸爭霸》，財報提到：「暴雪計劃在2022年為《魔獸爭霸》系列遊戲提供大量的新內容，包括《魔獸世界》和《爐石傳說》的新體驗，並首次將全新的手遊版《魔獸爭霸》內容送到玩家手中。」

【遊戲熱話】SEGA推農曆新年促銷活動　多款PS5、Switch遊戲優惠價發售

事實上早於2017年開始，就有關於《魔獸爭霸》推出手遊版的傳聞。2018年時，有報道指動視暴雪正在為該系列遊戲開發一款手遊作品，玩法類似於Pokémon Go，意味著它是一款增強現實（AR）遊戲。

今年內推出手遊《暗黑破壞神》

根據外媒《Kotaku》報道，手遊版《魔獸爭霸》是由一個孵化團隊開發，該團隊是在聯合創始人Allen Adham 2016年成立。該團隊也是今年即將推出的手機遊戲《暗黑破壞神》（Diablo Immortal）的幕後推手。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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