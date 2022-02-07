【第五波疫情】美容院、按摩院及派對房間即日起可申請資助　最多可獲5萬元（附申請連結）

▲ 政府在第五輪「防疫抗疫基金」下推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃2022」。（資料圖片）

受累於第五波疫情，美容院、派對房間等多個表列處所再次需要停業。政府在第五輪「防疫抗疫基金」下推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃2022」，於今早9時接受申請。

【第五波疫情】體育處所、健身中心停業 已批出1,500萬元資助（附申請連結）

據政府公布，網上申請系統（bmpsubsidy.gov.hk）於今日早上9時開始接受申請，申請的截止時間為2月20日（星期日）晚上11時59分。

計劃的受惠對象為根據政府按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出的指示自1月7日起被勒令停業的美容院、按摩院及派對房間（包括出租以收取租金或報酬的本地遊樂船隻）。計劃亦適用於由社會企業（社企）經營的美容院、按摩院及派對房間。

派對房間可獲得一次過20,000港元的資助，而每間合資格的美容院或按摩院會按員工人數獲得以下一筆過資助：

1至2人：15,000港元

3至4人：30,000港元

5人或以上：50,000港元

計劃設有熱線（1836 188）及電郵（info@bmpsubsidy.hk）方便商戶查詢計劃詳情。如對計劃下遊樂船的資助詳情有任何疑問，船東可致電海事處（2852 4931）查詢，社企則可聯絡香港社會服務聯會（2864 2993）。

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責任編輯：葉泳珊