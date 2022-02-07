▲ 【華為花紅】官媒：華為向12萬員工分紅500億人幣 儘管去年營收降近3成

中美摩擦下，華為因受到美國制裁而陷入困境，官媒《上海證券報》指，華為2021年雖然仍處困難時期，但將繼續實施員工持股分紅。據報參與員工持股計劃的股東，預計每股華為可獲派1.58元（人民幣，下同），料合共可獲分紅約500億元。

現時華為只有兩個股東，分別是華為工會委員會及創辦人任正非。而華為員工會通過華為工會實行員工持股計劃，截至2020年12月31日，員工持股計劃參與人數為12.13萬人。

華為前年底總股本348億股 料去年變化不大

報道指，截至2020年12月31日，華為總股本約為347.575億股，有華為內部人士稱：「過去一年是華為人員流動較大的一年，很多人才新加入華為，也有很多人從華為離職，華為增發了很多股份，也回購了很多股份，整體來看，總股本應該變化不大。」

華為公司內部股權計劃始於1990年，創始人任正非作為自然人股東持有公司股份，同時，任正非也參與了員工持股計劃。截至2020年12月31日，任正非的總出資相當於公司總股本的比例約0.90%。

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記者：李哲毅