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【蘋果動向】蘋果調整Apple Music優惠　免費試用期減至1個月　

科技 14:18 2022/02/07

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蘋果重新調整多個國家及地區的優惠政策，將Apple Music 3個月免費體驗縮減至1個月。

蘋果（Apple）自2015年推出Apple Music以來，一直提供全新使用者可享有3個月免費體驗Apple Music的優惠，是串流音樂服務中少數提供長時間試用優惠的平台。惟近日蘋果重新調整多個國家及地區的優惠政策，將3個月免費體驗縮減至1個月，香港區同樣受影響。

【運動耳機】Beats Fit Pro空間音訊無線耳機　用AirPods Pro芯片

【串流音樂】Spotify全球最多串流音樂訂戶　YouTube Music年增50%訂戶

據外媒《MacRumors》報道，蘋果已經在美國、英國、新加坡、日本、香港等多個國家及地區實施新的Apple Music體驗政策，免費體驗期由原本的3個月縮短到1個月，而可使用的功能則沒有更改或調整，用家可使用100%的Apple Music功能。

不過，蘋果目前仍保留購買新產品附送Apple Music免費體驗的優惠。新購買AirPods系列、Beats系列或HomePod系列的使用者，可以在產品首次開通、配對、使用的90天內，享有啟用Apple Music 6個月免費體驗的資格。

【搜歌神器】Google Chrome支援音樂辨識神器　追劇到一半都可憑歌搜尋歌名

責任編輯：曾曉汶

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