加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署

加拿大跨境貨車司機不滿強制新冠疫苗接種令，上月底在首都渥太華國會附近堵塞道路示威。加拿大渥太華周日（6日）宣布進入緊急狀態，並指示威活動對居民安全構成嚴重危險。渥太華政府表示將加強警方部署，但有加拿大律師指，緊急狀態不會及賦予警方更多權力。

加拿大渥太華數千人上街 第二個周末反強制打針示威 【下一頁】

渥太華（Ottawa）示威已經維持10日，周日下午宣布進入緊急狀態，市長屈臣（Jim Watson）形容，當地正面對最嚴重的緊急情況狀態。渥太華當局發表聲明指，示威活動已對居民安全及保障構成嚴重威脅，需要其他管轄區和更高層級的援助。

市律師懷特（David White）上周六（5日）指，緊急狀態未賦予警方更多權力，在法律方面作用不大。屈臣反駁表示，緊急狀態將有助渥太華警方更快地獲得所需物資及設備，可減少繁文縟節。他同時指，緊急狀態可令渥太華當局更有效管理基本服務。

安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）周日指，省政府正盡力支持渥太華，並澄清渥太華並未要求省政府，向聯邦政府申請軍事援助。

加拿大渥太華數千人上街 第二個周末反強制打針示威 【下一頁】

渥太華警方周日宣布，將加強對市中心示威者執法，包括發放罰單等。警察同時宣布，任何人士為示威者提供物資援助如燃料等都有機會被捕。數十名警察於周日晚上，到示威者一處集結地移走貨車儲備燃料。有示威者在一旁抗議，並形容警察行為簡直是恥辱。

有示威組織者回應表示，會想辦法避過警察執法，強調會堅持示威直至所有防疫限制解除。有加拿大媒體報道指，示威者已經在市中心建立組織結構，確保食品等物資供應。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀