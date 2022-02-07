【Face ID升級】蘋果Face ID面部解鎖功能　傳新M1 iMac將支援

▲ 早於2020年，MacOS Big Sur測試版已暗示蘋果打算在Mac上支援面部識別功能。（法新社）

蘋果（Apple）早前推出iOS 15.4 Beta更新，讓用戶戴著口罩都可在iPhone進行Face ID面部識別解鎖。而近日再有外媒指出，蘋果正考慮將Face ID功能支援，擴展至搭配M1芯片的蘋果電腦iMac。

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外媒《9To5Mac》近日指出，蘋果正準備在M1版iMac上加入Face ID功能。事實上，早於2020年，MacOS Big Sur測試版已暗示蘋果打算在Mac上支援面部識別功能。當時《9To5Mac》就在macOS Big Sur beta 3上找到一個新的擴充功能，旨在支援PearlCamera，而這正是蘋果用於TrueDepth攝像頭和Face ID的內部代號。

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在擴充功能發現的FaceDetect和BioCapture等代碼，與iOS Face ID使用的代碼類似，間接證實了蘋果正準備在macOS上操作Face ID。報道提到，這個Face ID擴展是為macOS建立的，而不是殘餘代碼。

功能出現於iMac機會 較MacBook大

《Bloomberg》記者Mark Gurman在最新一期Power On通訊也提到，其實M1 iMac早已準備好加入Face ID，只是不清楚為何推出時沒有這項功能。Gurman另指，目前難以將Face ID嵌入到薄身的MacBook顯示器，若Mac系列要加入Face ID功能，預料會先出現在iMac或外部顯示器（External monitor）。

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編輯：陳卓賢