【領展823】領展霍業生：有內房公司洽售項目　「敲門」的人增加

▲ 【領展823】領展：有內房公司洽售項目 「敲門」的人增加

領展 （00823） 自2015年起不斷擴大在內地投資，現時內地共有9項物業，內地物業佔領展物業組合總值的16.8%。領展租務（香港）及資產管理（中國）總監霍業生接受訪問時指，近期併購機會增加，也有內房公司洽售項目。

霍業生表示，領展7年前拓展內地市場，目前已建立一定知名度，併購機會也增加，「更多人邀請領展合作」，暫時仍專注於北上廣深四大一綫城市，因市場透明度高，需且擁有集團所需的資產管理人才，但集團也會在長三角及珠三角尋找機會。

「領展的DNA是做商場，但併購時不會局限某一物業種類，會以商業角度及回報去選擇。」

霍業生表示，領展過去在內地收購的項目，均主要由外資持有，口碑不錯，而且商場定位為中高檔次，因此未來也傾向從外資手上收購相關目標。他又指，領展是重資產的工作，近日「敲門」洽談合作的人增加，收購商場及寫字樓的機會也多了，亦有內房公司洽售。

領展逐步為內地項目更名，霍業生指，更名是為了建立企業品牌形象，讓市民一看到名稱，便知道該寫字樓或商場的檔次及服務水平，亦也可提升知名度。

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