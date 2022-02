德國暗示加強立陶宛軍事部署 支援北約應對俄烏危機

美國早前警告俄羅斯倘直接入侵烏克蘭,烏克蘭首都基輔可在72小時內淪陷。德國拒絕應烏克蘭要求提供軍事武器援助,但暗示將會加強於立陶宛的軍事部署,以支援北約應對俄烏危機。

德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)拒絕向烏克蘭出口武器,早前更表示只會向烏克蘭提供5,000頂軍用頭盔,引起烏克蘭不滿。

烏克蘭其後再向德國提出請求,希望德國能提供中程防空導彈系統、便攜式地對空導彈、反無人機步槍、夜視儀設備和彈藥等防禦裝備。但德國政府拒絕回應基輔的呼籲。

德國防長蘭布雷希特(Christine Lambrecht)接受德媒訪問時,強調德國政府維持對北約東翼的軍事承諾。

蘭布雷希特表示德國已經在立陶宛作出非常重要的軍事貢獻,也是唯一一個擁有戰鬥群的歐盟國家。

她暗示會加強於立陶宛的軍事部署:

(德國)原則上可增派部隊作增援,我們目前正與立陶宛商討這方面的意義。

(As a matter of principle, additional troops are available as reinforcement, and we are in talks with Lithuania at the moment to find out what exactly would make sense in this regard.)