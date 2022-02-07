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德國暗示加強立陶宛軍事部署 支援北約應對俄烏危機

環球政治 11:08 2022/02/07

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美國早前警告俄羅斯倘直接入侵烏克蘭，烏克蘭首都基輔可在72小時內淪陷。德國拒絕應烏克蘭要求提供軍事武器援助，但暗示將會加強於立陶宛的軍事部署，以支援北約應對俄烏危機。

美國指俄羅斯倘開戰 72小時可直搗烏克蘭首都基輔 【下一頁】

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）拒絕向烏克蘭出口武器，早前更表示只會向烏克蘭提供5,000頂軍用頭盔，引起烏克蘭不滿。

烏克蘭其後再向德國提出請求，希望德國能提供中程防空導彈系統、便攜式地對空導彈、反無人機步槍、夜視儀設備和彈藥等防禦裝備。但德國政府拒絕回應基輔的呼籲。

德國防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）接受德媒訪問時，強調德國政府維持對北約東翼的軍事承諾。

蘭布雷希特表示德國已經在立陶宛作出非常重要的軍事貢獻，也是唯一一個擁有戰鬥群的歐盟國家。

她暗示會加強於立陶宛的軍事部署：

（德國）原則上可增派部隊作增援，我們目前正與立陶宛商討這方面的意義。

（As a matter of principle, additional troops are available as reinforcement, and we are in talks with Lithuania at the moment to find out what exactly would make sense in this regard.）

美國指俄羅斯擬偽造受襲影片 藉口入侵烏克蘭 【下一頁】

蘭布雷希特又強調，北約所有人都可以依靠德國。而朔爾茨也將前往美國華盛頓作國事訪問，料將於美國總統拜登（Joe Biden）商討俄烏危機及歐洲安全問題。

自俄羅斯2014年吞併克里米亞以來，美、德、加、英為首規模達5,000人的戰鬥群駐軍愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及波蘭等地。立陶宛當地約有1,200名北約駐軍，其中一半屬德軍。

美國已下令增派3,000軍力以加強北約東翼部署，首批部隊上周六（5日）抵達波蘭東南部的軍事基地。而隸屬美國陸軍第18空降軍的300名士兵亦於周日（6日）抵達德國。

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責任編輯：鄭錦玲

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