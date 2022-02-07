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【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升

股市 16:39 2022/02/07

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【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升

香港新冠疫情升溫，衛生署公布，今日新冠病毒確診614宗，創疫情以來單日新高，當中只有約150宗已確認與之前個案關連，亦有十多位醫護人士感染新冠病毒，並且有逾600宗初步確診個案。食物及衞生局局長陳肇始於電台節目表示，香港疫情極度嚴峻，確診數字倍數上升，甚至開始幾何級升幅，預告港府積極考慮收緊社交距離措施，明天（8日）行政會議後將公布新一輪社交距離措施，方向主要是減低人流，亦會加強檢測和個案追蹤工作。

港府表示，明天起將啟用竹篙灣社區隔離設施，安排無病徵人或低風險的感染人士隔離，也容許個別緊密接觸者家居接觸者留在家隔離檢，會與快遞和外賣公司合作將資訊包、物資分發。

上月業務數據受惠香港防疫政策收緊的HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） 早市曾升7%，其後升幅收窄至不足1%，午後升幅回升，全日升6.4%，收報8.09元，成交7790萬元。

圖看林鄭月娥上周預告防疫政策

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陳肇始稱，若市民繼續如常聚會，情況勢惡化，籲市民留家抗疫，未接種疫苗的市民盡快接種，若收到檢測通知的市民應盡快檢測。

對於竹篙灣檢疫中心將接收無病徵或病徵輕微的確診者，陳肇始表示，計劃將分階段進行，包括竹篙灣檢疫中心第一期已預留及清空，隨時可變做社區隔離設施。

*初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？立即重溫《開市追揸沽》*

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港股 防疫措施 陳肇始 香港科技探索（01137） HKTV

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