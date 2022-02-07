【香港疫情】消息：新增逾600宗確診、陳肇始預告收緊社交距離措施　HKTVmall母企低位回升

香港新冠疫情升溫，消息指今日新冠病毒確診宗數增逾600宗，創疫情以來單日新高，並且初步確診個案約300宗。食物及衞生局局長陳肇始於電台節目表示，香港疫情極度嚴峻，確診數字倍數上升，甚至開始幾何級升幅，預告港府積極考慮收緊社交距離措施，明天（8日）行政會議後將公布新一輪社交距離措施，方向主要是減低人流，亦會加強檢測和個案追蹤工作。

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圖看林鄭月娥上周預告防疫政策

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陳肇始稱，若市民繼續如常聚會，情況勢惡化，籲市民留家抗疫，未接種疫苗的市民盡快接種，若收到檢測通知的市民應盡快檢測。



對於竹篙灣檢疫中心將接收無病徵或病徵輕微的確診者，陳肇始表示，計劃將分階段進行，包括竹篙灣檢疫中心第一期已預留及清空，隨時可變做社區隔離設施。

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