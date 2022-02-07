【新冠疫苗】英派對門減政府公信力 第3針接種人數降

英國加強接種新冠肺炎疫苗及第3針，應對近來的Omicron變種病毒疫情。但當地專家指出，政府爆出派對門事件後，民眾對政府的信任度下跌，今年的第3針接種人數明顯減少。

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根據最新數據顯示，英國2月1日只有近2.7萬人接種第3針疫苗，符合接種資格但超過1個半月仍未打第3針的民眾多達約600萬人。薩塞克斯大學（University of Sussex）社會心理學教授德魯里（John Drury）表示，對政府缺乏信心是不少民眾未接種疫的原因。

斯旺西大學（Swansea University）行為科學博士威廉斯（Simon Williams）的研究發現，政府的派對門讓民眾產生防疫疲勞。2021年12月的受訪人士中不少人稱會因派對門，選擇聖誕時忽視防疫限制。

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威廉斯指出，公立部門的公信力近來受嚴重打擊，而民眾決定是否接種疫苗的其中一大因素，正是對政府是否足夠信任，最近英國政府明顯未得到民眾的信任。倫敦大學學院（UCL）行為改變中心總監Susan Michie指出，首相約翰遜（Boris Johnson）近來的舉動及最近的事件已深深打擊第3針接種宣傳。

國民保健服務（NHS）亦積極改善第3針接種率，在上周向240萬民眾發出短訊提醒接種，另有開放1,000間不需預約的接種中心，並與僱主合作，加強安排員工接種。

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責任編輯：吳漢培