▲ 【虎年開市】澳門春節黃金周首6日訪客按年增24% 濠賭股普遍向上、金沙升2%

澳門旅遊局公布春節黃金周統計數據（臨時）顯示，年廿九至年初五（ 1月31日至2月5日）整體訪澳旅客有95,696人次，按年增加23.6%，每日平均訪澳旅客達15,949人次，按年增23.2%。

其中，年初三（2月3日）訪澳旅客最多，達21,972人次，按年增26.6%；年初五（2月5日）訪澳旅客增幅最大，按年增加 31.7%至18,954人次。

內地遊客方面， 春節黃金周前六天訪澳內地旅客有89,245人次，按年增長26.8%，每日平均訪澳旅客達14,874人次，按年升26.6%。

濠賭股普遍向上，金沙 （01928） 升2%，報22.8元，銀娛 （00027） 升約1%，報46.45元，澳博 （00880） 升1.9%，永利 （01128） 升1.3%，美高梅 （02282） 升0.9%。

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編輯：姚卓然