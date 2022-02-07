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【虎年開市】澳門春節黃金周首6日訪客按年增24%　濠賭股普遍向上、金沙升2%

股市 10:44 2022/02/07

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【虎年開市】澳門春節黃金周首6日訪客按年增24%　濠賭股普遍向上、金沙升2%

澳門旅遊局公布春節黃金周統計數據（臨時）顯示，年廿九至年初五（ 1月31日至2月5日）整體訪澳旅客有95,696人次，按年增加23.6%，每日平均訪澳旅客達15,949人次，按年增23.2%。

其中，年初三（2月3日）訪澳旅客最多，達21,972人次，按年增26.6%；年初五（2月5日）訪澳旅客增幅最大，按年增加 31.7%至18,954人次。

內地遊客方面， 春節黃金周前六天訪澳內地旅客有89,245人次，按年增長26.8%，每日平均訪澳旅客達14,874人次，按年升26.6%。

濠賭股普遍向上，金沙 （01928） 升2%，報22.8元，銀娛 （00027） 升約1%，報46.45元，澳博 （00880） 升1.9%，永利 （01128） 升1.3%，美高梅 （02282） 升0.9%。

【開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？（附time code）

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【防疫措施】由香港入境澳門人士 必須出示24小時內檢測陰性結果 周四凌晨1時起生效

編輯：姚卓然

港股 澳門 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928）

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