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【春節黃金周】澳門春節黃金周首7日訪客按年增25.4%　濠賭股普遍向上、澳博升1%

股市 15:44 2022/02/07

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【春節黃金周】澳門春節黃金周首7日訪客按年增25.4%　濠賭股普遍向上、澳博升1%

澳門旅遊局公布春節黃金周統計數據（臨時）顯示，年廿九至年初六（1月31日至2月6日）整體訪澳旅客有113,699人次，按年增加25.4%，每日平均訪澳旅客達16,242人次，按年增25.4%，未到2萬人次的目標

其中，年初三（2月3日）訪澳旅客最多，達21,972人次，按年增26.6%；年初五（2月5日）訪澳旅客增幅最大，按年增加 31.7%至18,954人次。

內地遊客方面， 春節黃金周首七天訪澳內地旅客有106,080人次，按年增長29.0%，每日平均訪澳旅客達15,154人次，按年升29.0%。

濠賭股普遍向上，澳博 （00880） 升1.3%，美高梅 （02282） 升1.3%，永利 （01128） 升0.7%，金沙 （01928） 升0.7%，銀娛 （00027） 升約0.5%。

【開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？（附time code）

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【防疫措施】由香港入境澳門人士 必須出示24小時內檢測陰性結果 周四凌晨1時起生效

編輯：姚卓然

港股 澳門 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928）

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