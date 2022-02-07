▲ 【TikTok抖音母企】字節跳動推出女裝購物網站Dmonstudio 料定位貼近快速時裝電商SHEIN

社交媒體平台頻頻進軍電商，有內媒指，抖音及TikTok母企字節跳動近日推出女性時裝購物網站Dmonstudio，並引述內部人士指，雖然Dmonstudio網站上線的時間不久，但在內部已經籌備頗一段時間了。該項目在字節跳動裡屬於S級，直接向字節跳動電商負責人康澤宇匯報。

從網站頁面以至介紹，無法看到Dmonstudio跟字節跳動和Tik Tok之間的關聯，報道引述分析指，字節跳動對其跨境電商項目一向比較低調，尤其是在初始階段，不願意對外披露太多詳情，Dmonstudio或有意隱藏了它與字節跳動的關係。

報道又稱，Dmonstudio與具中資背景的快速時尚電商SHEIN的定位類似，Dmonstudio無論商品還是網站風格，都與SHEIN高度近似，即便是logo，也是黑體大寫英文字母，又稱Dmonstudio從SHEIN挖角近100位骨幹員工。

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記者：李哲毅