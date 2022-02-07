  • 16°C
香港時間 : 2022207日 (一) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Peloton股價絕地反擊？　亞馬遜、Nike據報考慮收購

股市 10:41 2022/02/07

分享：

【美股焦點】Peloton迎來絕地反擊？ 傳亞馬遜和耐克均考慮收購

曾被稱為「健身界Netflix」的美國室內健身器材製造商Peloton（美：PTON）周二收市後公布業績。Peloton股價過去一年大瀉近九成，但公司近期傳出獲洽購，上周五美股盤後股價彈起近三成。外電報導，除了亞馬遜（美：AMZN）正考慮收購Peloton外，Nike（美︰NKE）也在評估競購Peloton，但據報Nike目前僅處初步考慮階段，尚未與Peloton進行談判。

Peloton曾因受惠疫情封城概念，市值曾接近500億美元，但目前市值跌至約80億美元。

Peloton周五收報24.6美元，遠低於29美元的IPO發行價。周五盤後升26.42%，報31.1美元

Peloton盤後暴漲近三成　傳亞馬遜是潛在買家之一，可看【下一頁】

報道引述消息人士指Nike早在Peloton 2019年上市前就考慮競購該公司，但最終放棄。如果Nike此次收購Peloton，意味將改變Peloton專注科技軟件而非硬件的決策。另外有分析人士推測，蘋果（美：AAPL）和大型私募股權基金也有可能成為Peloton潛在買家。

由於Peloton採用不同投票權（WVR）結構，聯合創辦人John Foley及其他內部控制人在重大決策上有否決權，因此如果得不到他們的支持，任何交易都很難達成。

更多美股新聞

【開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？（附time code）

相關文章：

【美股焦點】「健身界Netflix」Peloton遭激進投資者要求解僱CEO並尋求出售　盤前3%

【美股業績】Peloton下調本財年收入指引　股價盤前大跌33%

美股 硬件 耐克（Nike，美：NKE） Peloton（美：PTON） 收購 健身 美國 IPO

上一篇文章

【虎年開市】澳門春節黃金周首6日訪客按年增24%　濠賭股普遍向上、金沙升2%

下一篇文章

【TikTok抖音母企】字節跳動推出女裝購物網站Dmonstudio　料定位貼近快速時裝電商SHEIN
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【美股收市】美新職遠超預期 道指跌21點 納指仍升1.6%
【美股收市】美新職遠超預期 道指跌21點 納指仍升1.6%
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款