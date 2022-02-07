【美股焦點】Peloton絕地反擊盤前升兩成　亞馬遜、Nike據報考慮收購

▲ 【美股焦點】Peloton迎來絕地反擊？ 傳亞馬遜和耐克均考慮收購

曾被稱為「健身界Netflix」的美國室內健身器材製造商Peloton（美：PTON）周二收市後公布業績。Peloton股價過去一年大瀉近九成，但公司近期傳出獲洽購，美股周一盤前股價彈升逾兩成。外電報導，除了亞馬遜（美：AMZN）正考慮收購Peloton外，Nike（美︰NKE） 也在評估競購Peloton，但據報 Nike目前僅處 初步考慮階段，尚未與Peloton進行談判。

Peloton曾因受惠疫情封城概念，市值曾接近500億美元，但目前市值跌至約80億美元。

Peloton周五收報24.6美元，遠低於29美元的IPO發行價。Peloton周五盤後升26.42%，報31.1美元，周一盤前最新報30.1美元，較周五正股收市高22%。

報道引述消息人士指 ， Nike 早在Peloton 2019年上市前就考慮競購該公司，但最終放棄。如果 Nike 此次收購Peloton，意味將改變Peloton專注科技軟件而非硬件的決策。另外 有分析人士推測， 蘋果（ 美： AAPL）和大型私募股權基金也有可能成為 Peloton 潛在買家。

由於Peloton採用不同投票權（WVR）結構，聯合創辦人John Foley及其他內部控制人在重大決策上有否決權，因此如果得不到他們的支持，任何交易都很難達成。

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