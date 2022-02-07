香港永明金融於彭博領先基金大獎2021榮獲20項殊榮　亮麗表現廣受認同

▲ 永明資產管理(香港)有限公司行政總裁顏建華(左一) 、香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅(左二)及香港永明金融財富及退休金業務拓展及產品策劃主管文銳勤(左三)一同接受殊榮。

香港永明金融有限公司（「本公司」）在《彭博商業周刊 / 中文版》領先基金大獎2021 中榮獲20項殊榮，獎項類別涵蓋各項基金類別，以彭博數據分析系統把各基金過去的表現進行深度分析和計算，並進一步比較同類產品的表現，最後作出客觀性評分。



下列為本公司於《彭博商業周刊 / 中文版》領先基金大獎2021中所榮獲的獎項：



卓越大獎

• 增長基金（強積金 – 1年）

• 香港股票基金 （強積金 – 1年）

• 增長基金 （強積金 – 5年）

• 香港股票基金 (強積金 – 5年）

• 環球債券基金（強積金– 5年）

• 保證基金（強積金– 5年）

• 增長型混合基金 （強積金 – 10年）

• 香港股票基金（強積金 – 10年）

• 環球債券基金（強積金 – 10年）

傑出大獎

• 均衡基金（強積金 – 1年)

• 亞太地區股票基金（強積金 – 1年)

• 香港股票基金 (強積金 – 1年)

• 環球債券基金（強積金 – 1年）

• 均衡基金（強積金– 5年）

• 平穩基金（強積金– 5年）

• 香港股票基金（強積金 – 5年)

• 均衡基金（強積金 – 10年）

• 均衡基金（強積金 – 10年）

• 平穩基金（強積金 – 10年）

• 香港股票基金 (強積金 – 10年)

永明資產管理(香港)有限公司行政總裁顏建華表示：「我們很榮幸能再次奪得多個強積金獎項。這些獎項再一次肯定了我們的投資團隊的實力。新一年，我們會繼續致力為客戶帶來可持續而優異的長期回報及全方位的退休方案。」



香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示：「作為全港第三大的強積金服務供應商，永明強積金憑藉多年優秀的表現而榮獲多項殊榮，我們一直盡心盡力，打造專業而適合打工仔的退休金產品及服務，協助客戶建構健康生活及建立終身理財保障。」



永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2021年9月30日止，永明金融管理的總資產為13,900億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sunlife.com。 Sun Life Financial Inc. 於多倫多(TSX)、紐約(NYSE)及菲律賓(PSE)的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



（特約）