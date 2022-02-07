【ADR+夜期】阿里美股再低港2.3%　夜期照升72點（不斷更新）

雖然美國10年期債息升到1.931厘，但納指維持造好，帶動夜期再升72點，不過，藍籌股ADR未有跟隨走勢，尤其是阿里巴巴美股低港股逾2%。

【阿里巴巴】阿里大股東軟銀周二業績

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 58.22 +0.6% 美團ADR 225.74 0.0% 騰訊ADR 474.93 -0.6% 阿里巴巴美股 112.37 -2.3%

北水今日農歷新年假期後重新開閘，惟未有大額流入，僅錄14億元，中移動 （00941） 吸資7.5億元，中電信 （00728） 亦吸2.4億元，中海油 （00883） 吸4.8億元，騰訊 （00700） 反錄淨流出，走資8億元。

北水資金流向：

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港股周一輕微高開36點，在科技股拖累下，大市開市後曾倒跌近200點，恒生指數收報24579點，升6點，成交1153億元。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾4%，三桶油、中資電訊股造好，中海油 （00883） 升逾4%；中石油 （00857） 、中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升3%；四大內銀升逾1%。

焦點新聞：

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財經日誌：

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即市走勢：

【23：00】雖然美國10年期債息升到1.931厘，但納指維持造好，帶動夜期再升72點，不過，藍籌股ADR未有跟隨走勢，尤其是阿里巴巴美股低港股逾2%。

【18：10】恒指夜期升15點，報24471點，低水109點。

【16：10】恒生指數收報24579點，升6點，成交1153億元。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾4%，三桶油、中資電訊股造好，中海油 （00883） 升逾4%；中石油 （00857） 、中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升3%。內銀亦上升，四大內銀齊升逾1%。

【16：00】恒生指數U盤前跌36點，報24536點。

【15：52】恒指收市前跌約50點，報24521點，跌52點。

【15：37】中海油 （00883） 尾市升近半成，高見9.97元；中石油 （00857） 升逾3%；中石化 （00386） 升逾2%。

【15：26】港交所 （00388） 逆市靠穩，股價升0.4%報444.4元。

【15：13】大市跌幅收窄至近40點，報24535點。

【15：11】中移動 （00941） 尾市升幅擴大至逾3%，破頂高見56.4元。

【15：04】港鐵 （00066） 股價跌1%。港鐵稱周五起晚間非繁時段縮減班次。

【15：01】內地股市全日向上，上證升2%；深證升近1%；創業板指升0.3%。

【14：42】阿田巴巴 （09988） 跌5%，低見114元，大市最新跌約115點，報24457點。

【14：31】阿里巴巴續尋日內低位，最新跌近4.7%，低見114.6元。

【14：30】【第五波疫情】余偉文：疫苗接種率主導經濟復甦步伐 冀長者接種率可再提高

【14：17】【創科實業669】上周聲明觸發股價急升 創科實業「補飛」：資料僅供參考、非內幕消息

【13：56】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 齊升3%，中石化 （00386） 升逾1%。

【13：51】森信紙業 （02905） 挫三成，低見0.79元，暫為跌幅最大股份。

【13：39】京東 （09618） 升幅擴大至2%，高見291.2元。

【13：29】阿里巴巴 （09988） 午後跌幅再次擴大至4%，大市最新跌近百點。

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【13：01】【美國加息】余偉文：環球市場今年繫3大關鍵 憂美加息步伐過急掀調整

【13：00】港股午後初段跌約跌35點，報24538點。

【12：00】恒生指數半日跌76點，報24497點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 跌逾2%，三桶油、電訊、內銀股逆市揚。

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【11：46】內地股市復市上揚，內銀逆市上升，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升0.7%。

【11：38】港股跌幅略收窄至約110點，報24461點，跌112點；科指跌1.9%，報5475點。

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【11：30】內地股市半日向上，上證升1.9%；深證升1%；創業板指升0.5%。

【11：24】此前炒上的遠東酒店 （00037） ，股價今早跌兩成，低見0.58元，成交1862萬元。

【11：09】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【11：06】港視 （01137） 逆市升逾4%，高見8.12元；CEC國際 （00759） 暫無升跌。

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【10：50】三大中資電訊逆市上揚，中移動 （00941） 升近2%；聯通 （00762） 升逾1%；中電信 （00728） 升近1%。

【10：45】【虎年開市】澳門春節黃金周首6日訪客按年增24% 濠賭股普遍向上、金沙升2%

【10：42】大市跌幅擴大至近200點，報24384點，跌190點。

【10：33】濠賭股逆市向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升近0.7%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 升1%；至於新濠 （00200） 則跌0.3%。

【10：26】【HKTVmall】HKTVmall：小部分客戶資料遭未經授權取覽 1月GMV大升24%、母企股價升7%後急回

【10：25】閱文 （00772） 跌6%，低見46.3元。

【10：22】ATMXJ中，京東 （09618） 逆市升0.7%。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌近3%；小米 （01810） 跌0.8%。

【10：12】三桶油逆市造好，中石油 （00857） 升3%；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升0.7%。油價連續第7周上漲，上周五再創7年新高。

【09：59】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾4%，低見115.3元，大市跌近140點，報24435點。

【09：56】恒大 （03333） 跌逾1%，低見1.63元。

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【09：54】金蝶 （00268） 逆市升逾5%，高見19.78元。

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【09：48】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近4%，低見115.6元。

【09：45】大市早段跌幅擴大至約100點，報24469點，跌103點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.3%。

【09：38】車股個別發展，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 跌近0.5%。長汽 （02333） 升0.2%；廣汽 （02238） 升0.9%。

【09：36】體育用品股逆市上揚，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 升逾2%；特步 （01368） 升0.4%。

【09：33】大市開市後轉跌約70點，報24500點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，低見116.3元。

【09：31】澳門勵駿 （01680） 股價逆市跌5%。

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【09：22】恒生指數高開36點，開報24609點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌0.7%，藥明生物 （02269） 發盈喜升逾3%。

【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外註冊10億份ADS 貨值9500億元

【09：09】恒指黑期跌約69點，報24477點。道指期貨跌45點，報35044點。

【08：41】【資源股】五礦資源1208受秘魯當地社區堵路 Las Bambas礦山將於2月20日停產

【08：41】【盈喜】藥明生物料去年純利按年增長逾98%

【07：45】【盈喜】IMAX CHINA料去年扭虧 公司擁有人應佔淨利潤約3750萬至3900萬美元

【07：45】【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份 惹配股疑雲？

【07：45】港股ADR收報24603點，升30點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報57.8元，較港收市價低0.1元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報481.75元，較港收市價高2.76元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報119元，較港收市價低1.4元或1.2%。

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【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

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責任編輯：梁浩碩