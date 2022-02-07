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【港股市況】恒生指數高開36點後轉跌逾百點　阿里巴巴跌逾4%（不斷更新）

股市 09:59 2022/02/07

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，至於港股周一輕微高開。恒生指數高開36點，開報24609點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌0.7%，藥明生物 （02269） 發盈喜升逾3%。

財經日誌：

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即市走勢：

【09：59】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾4%，低見115.3元，大市跌近140點，報24435點。

【09：56】恒大 （03333） 跌逾1%，低見1.63元。

【內房危機】恒大據報續推動出售被接管的元朗住宅地　料在「相對短期」內售出

【09：54】金蝶 （00268） 逆市升逾5%，高見19.78元。

【09：50】【紫金2899】紫金礦業傳30億港元阿根廷設碳酸鋰工廠　明年底投產

【09：48】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近4%，低見115.6元。

【09：45】大市早段跌幅擴大至約100點，報24469點，跌103點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.3%。

【09：38】車股個別發展，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 跌近0.5%。長汽 （02333） 升0.2%；廣汽 （02238） 升0.9%。

【09：36】體育用品股逆市上揚，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 升逾2%；特步 （01368） 升0.4%。

【09：33】大市開市後轉跌約70點，報24500點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，低見116.3元。

【09：31】澳門勵駿  （01680） 股價逆市跌5%。

【周焯華案件】澳門勵駿逆市跌5%　獨立非執董譚惠珠跳船　此前大股東陳榮煉涉非法賭博被捕 

【09：22】恒生指數高開36點，開報24609點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌0.7%，藥明生物 （02269） 發盈喜升逾3%。

【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外註冊10億份ADS 貨值9500億元

【09：09】恒指黑期跌約69點，報24477點。道指期貨跌45點，報35044點。

【08：41】【資源股】五礦資源1208受秘魯當地社區堵路　Las Bambas礦山將於2月20日停產

【08：41】【盈喜】藥明生物料去年純利按年增長逾98%

【07：45】【盈喜】IMAX CHINA料去年扭虧　公司擁有人應佔淨利潤約3750萬至3900萬美元

【07：45】【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　

【07：45】港股ADR收報24603點，升30點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報57.8元，較港收市價低0.1元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報481.75元，較港收市價高2.76元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報119元，較港收市價低1.4元或1.2%。

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【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

即睇美股收市

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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