【港股市況】恒生指數倒跌近200點　阿里巴巴跌逾4%　三桶油、中資電訊股逆市揚（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，至於港股周一輕微高開。恒生指數高開36點，開報24609點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌0.7%，藥明生物 （02269） 發盈喜升逾3%。

焦點新聞：

【阿里巴巴】阿里巴巴股價挫逾4% 拆解額外註冊10億份ADS 貨值9500億元

財經日誌：

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即市走勢：

【11：33】【領展823】領展霍業生：有內房公司洽售項目 「敲門」的人增加

【11：30】內地股市半日向上，上證升1.9%；深證升1%；創業板指升0.5%。

【11：24】此前炒上的遠東酒店 （00037） ，股價今早跌兩成，低見0.58元，成交1862萬元。

【11：09】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【11：06】港視 （01137） 逆市升逾4%，高見8.12元；CEC國際 （00759） 暫無升跌。

【香港疫情】消息：新增逾600宗確診、陳肇始預告收緊社交距離措施 HKTVmall母企低位回升

【10：50】三大中資電訊逆市上揚，中移動 （00941） 升近2%；聯通 （00762） 升逾1%；中電信 （00728） 升近1%。

【10：45】【虎年開市】澳門春節黃金周首6日訪客按年增24% 濠賭股普遍向上、金沙升2%

【10：42】大市跌幅擴大至近200點，報24384點，跌190點。

【10：33】濠賭股逆市向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升近0.7%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 升1%；至於新濠 （00200） 則跌0.3%。

【10：26】【HKTVmall】HKTVmall：小部分客戶資料遭未經授權取覽 1月GMV大升24%、母企股價升7%後急回

【10：25】閱文 （00772） 跌6%，低見46.3元。

【10：22】ATMXJ中，京東 （09618） 逆市升0.7%。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌近3%；小米 （01810） 跌0.8%。

【10：12】三桶油逆市造好，中石油 （00857） 升3%；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升0.7%。油價連續第7周上漲，上周五再創7年新高。

【09：59】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾4%，低見115.3元，大市跌近140點，報24435點。

【09：56】恒大 （03333） 跌逾1%，低見1.63元。

【內房危機】恒大據報續推動出售被接管的元朗住宅地 料在「相對短期」內售出

【09：54】金蝶 （00268） 逆市升逾5%，高見19.78元。

【09：50】【紫金2899】紫金礦業傳30億港元阿根廷設碳酸鋰工廠 明年底投產

【09：48】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近4%，低見115.6元。

【09：45】大市早段跌幅擴大至約100點，報24469點，跌103點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.3%。

【09：38】車股個別發展，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 跌近0.5%。長汽 （02333） 升0.2%；廣汽 （02238） 升0.9%。

【09：36】體育用品股逆市上揚，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 升逾2%；特步 （01368） 升0.4%。

【09：33】大市開市後轉跌約70點，報24500點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，低見116.3元。

【09：31】澳門勵駿 （01680） 股價逆市跌5%。

【周焯華案件】澳門勵駿逆市跌5% 獨立非執董譚惠珠跳船 此前大股東陳榮煉涉非法賭博被捕

【09：22】恒生指數高開36點，開報24609點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌0.7%，藥明生物 （02269） 發盈喜升逾3%。

【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外註冊10億份ADS 貨值9500億元

【09：09】恒指黑期跌約69點，報24477點。道指期貨跌45點，報35044點。

【08：41】【資源股】五礦資源1208受秘魯當地社區堵路 Las Bambas礦山將於2月20日停產

【08：41】【盈喜】藥明生物料去年純利按年增長逾98%

【07：45】【盈喜】IMAX CHINA料去年扭虧 公司擁有人應佔淨利潤約3750萬至3900萬美元

【07：45】【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份 惹配股疑雲？

【07：45】港股ADR收報24603點，升30點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報57.8元，較港收市價低0.1元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報481.75元，較港收市價高2.76元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報119元，較港收市價低1.4元或1.2%。

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【07：30】儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，道指上周五收市跌21點，報35089點；標指升23點，報4500點；納指升219點或1.58%，報14098點。

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責任編輯：梁浩碩