疫情陰霾持續籠罩市場　投資不確定因素增

新年剛揭開序幕，全球蔓延的新冠變種病毒Delta和Omicron再增市場對於經濟復甦的憂慮。然而，自兩年前疫情爆發以來，變種病毒此起彼伏。我們認為，面對諸多不確定因素，投資者或應將與疫情共存的情景納入考慮，但我們預期疫情引發的非常規現象相信會在2022年逐漸消退。

聯儲局或會加快收緊政策

史無前例的貨幣及財政政策是疫情導致的非常規現象之一。美國2021年12月CPI升至40年高位，在通脹高企的壓力之下，聯儲局在12月的會議釋出更堅定的鷹派訊號，宣布加快縮減買債步伐，預計將在今年3月結束資產購買，並在年中開始實現利率正常化。

相關政策將會落實推行之際，經濟增長及通脹預計將放緩。然而，新冠變種病毒又在全球蔓延。因此，市場似乎正在質疑聯儲局政策收緊的步伐，以及會否被迫提前結束行動，並預計聯邦基金利率在2024年底只會升至1.6%，遠遠低於聯儲局2.1%的目標。

隨著其他已發展市場的央行陸續採取行動，如英倫銀行最近意外加息，聯儲局似乎亦急於跟隨，或是擔心若不能趁早行動，將難以應對未來的經濟衰退。我們認為，聯儲局加息或將加劇短期市場波動，另外市場亦將密切關注潛在政策失誤。

我們認為通脹在未來數月將維持高企，雖然最終將會回落，但預計仍將高於疫情前的水平，美國通脹届時或將回落至2.5%至3.0%的水平。

中國增長趨勢有望更加穩定

中國經濟增長在去年受到一系列事件的影響。為此，中國正在推行提振措施，包括已下調存款準備金率以及降低貸款市場報價利率（Loan Prime Rate），並推進基礎設施項目貸款。

隨著中國調整經濟，由房地産轉向消費驅動的增長，預計增長目標或將由2021年的8%降至今年的5.5%-6%。雖然中國經濟有所放緩，但能維持穩定的增長趨勢，或對投資者及其貿易夥伴更為有利。當前，中國料將致力於實現房地產市場的軟著陸，以支持未來數年的經濟增長。

復甦不確定因素仍存，為投資帶來考驗

我們認為，在2022年，各種固定收益及股票的回報率差異料將會持續擴大，將會為投資者帶來考驗，發掘長期趨勢，排除短期市場噪音將日益重要。

在固定收益方面，我們的多元資産組合對美國長期國庫債券的配置略有增加，以加强整體投資組合的穩定性。我們繼續看好存續期較短及孳息率較高的固定收益類別，例如高收益債券。

在股票方面，我們繼續偏好周期性股票，維持對全球價值股、美國小型股，以及新興市場股票的偏高配置，因為相關股票的估值更為合理，並且預期將會受惠於經濟的持續復甦。雖然聯儲局加息勢在必行，但亞洲的新興市場國家的結構性變化已降低其對美國利率攀升的敏感度，整體而言新興市場的環境較為穩健。

新冠變種病毒、各國央行在遏制通脹時會否出現政策失誤以及中國的經濟前景仍是投資者今年將面對的主要市場風險。這些不確定性因素將為經濟增長帶來壓力，並預計將拖遲全球復甦的步伐，然而經濟增長並不會脫軌。我們認為，著眼長遠及能實現資產配置多元化的主動型投資者，或將有望在變化的市場格局中把握具吸引力的投資機遇。