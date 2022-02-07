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【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　

股市 06:45 2022/02/07

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港股上周五飆771點，北水今重臨。分析指出，大市上周升勢全面，反映市場信心開始改善，後市留意成交有否突破。參考國慶黃金周假後，北水初期未見凌厲湧入港股，續關注北水資金流向。外圍方面，本周宜關注1）美CPI通脹數據，如數據超預期，或刺激市場加息預期再飆升；2）俄烏局勢，有美國官員說，根據情報評估，俄羅斯加緊為大規模入侵烏克蘭做準備工作。

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上周五港股ADR及美股收市情況：

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港股 加息 創科實業（00669） 阿里巴巴－SW（09988） 美國 通脹 CPI

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