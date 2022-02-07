【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上周五飆771點，北水今重臨。分析指出，大市上周升勢全面，反映市場信心開始改善，後市留意成交有否突破。參考國慶黃金周假後，北水初期未見凌厲湧入港股，續關注北水資金流向。外圍方面，本周宜關注1）美CPI通脹數據，如數據超預期，或刺激市場加息預期再飆升；2）俄烏局勢，有美國官員說，根據情報評估，俄羅斯加緊為大規模入侵烏克蘭做準備工作。

重點新聞

1.【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據 迪士尼、可口可樂等將公布業績

2.【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外註冊10億份ADS 貨值9500億元

3.【藥明生物2269】摩通於藥明生物好倉由7.41%增至10.11%

4.【新股IPO】貨運平台GOGOX通過上市聆訊 擬集資39億元

5.【新股IPO】金茂服務已通過上市聆訊 去年首三季利潤增105%

6.【A股期貨】證監論文：A股期貨增長走勢勝恒生科指期貨同期表現

7.【大行報告】大摩：創科實業短線有支持

8.【美國經濟數據】美國非農新增職位46.7萬個 遠勝預期；1月平均時薪按月再升0.7%

9.【Bitcoin】比特幣飆升重上41000美元 此前分析稱有泡沫化現象

上周五港股ADR及美股收市情況：