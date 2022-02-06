▲ 【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌 黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」

政府預告進一步收緊社交距離措施，預計下周二（8日）會公布更多細節。有消息指，政府擬將髮型屋等更多處所納入停運處所名單，敘福樓 （01978） 主席兼行政總裁黃傑龍就提前準備，假設髮型屋停開2個月，製作出9個假髮造型，籲網民提出意見，有網民留言指看過黃傑龍的新造型後「笑到標眼淚水」，又有人指造型似MIRROR經理人「花姐」。

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除非人人都具有專業髮型師的技術，否則若髮型屋停運的消息屬實，不多不少都大大影響市民的日常生活，尤其是不少男士都習慣每個月修剪一次頭髮，以保持整理。

可能消息都令黃傑龍深感困擾，他昨日就在個人社交平台上載9個新造型照，留言指：「做人一定要未雨綢繆做好準備，假設兩個月冇得去剪頭髮要開始規劃下乜嘢髮型適合自己，麻煩你哋比下意見」。

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不少網民留言向黃傑龍提供意見，有人反問若停業2個月，頭髮的長度應該會更長。黃傑龍隨即再加碼模擬更多長髮造型，其中一個竟然被網民笑指與「花姐」相似！

日前有報道指，曾爆疫但未列入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的髮型屋，以及部分位於私人樓宇內的宗教埸所等，或會被納入監管埸所。另外，政府亦正研究將限聚令再收緊至2人。

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