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英媒盤點英國買樓最抵10大地區 用最少錢買更大空間

環球社會熱點 09:05 2022/02/07

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不少人移民海外都希望能在當地安居樂業，而當地樓價則是考慮置業的重點。英媒近日比較英國各地的平均樓價及平均居住面積，盤點出英國買樓最抵的10大地區，讓民眾在置業時可用最少錢買更大空間。

【BNO移民英國】英格蘭西南部樓價11月升幅最勁 【下一頁】

英國供暖服務商PlumbNation進行研究，比較英國所有地區的平均樓價及平均住屋面積。英國全國的平均樓價為27.1萬英鎊（約286萬港元），平均住屋面積則為92.4平方米（相當於995呎）。

英國買樓最抵10大地區（排名由低至高）

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在英國買樓最抵10大地區當中，蘭開夏郡有5個地區上榜，佔頭10位的一半。至於威爾士也有兩個地區打入頭10位，其中一個地區更位列榜首。

全英國買樓最抵的地區位於威爾士東南部，樓價每呎僅約1,214港元。而當地的平均居住面積達到1,033呎，相信相信要在當地住千呎房屋也絕非難事。

至於全英國買樓最貴的地區則為倫敦的肯辛頓和切爾西，倫敦地區的平均居住面積僅為505呎，遠低於全國平均水平。

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責任編輯：鄭錦玲

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