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【港人最包容】19款意大利食品烹調及飲食習慣調查　香港人最具包容度　卻有一項最不能接受！

商業 20:36 2022/02/06

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（資料圖片）

意大利薄餅（Pizza）發源地在意大利，但Pizza經過不同國家後，當地人會因應他們的飲食習慣，加入具當地特色的元素。調查機構「YouGov」便進行19項人們對意大利食品的看法。

調查於2021年在17個國家或地區，訪問了逾1.9萬名受訪者，研究他們對19項對意大利食品烹調和飲食習慣的看法。當中有「薄餅上加入菠蘿」、「在海鮮意粉上加芝士粉」、「意粉充當小吃」等。

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提及薄餅加入菠蘿，一直是意大利人最不能夠接受。但原來意大利人還有其他10個項目都不能接受，尤以「烹調意粉時，加入番茄醬」最不能接受。其他例如「意粉餐中有蒜蓉麵包」、「用水煮沸意粉時不能加入鹽」也是他們不能接受的項目。

【殭屍校園】延續《魷魚遊戲》熱潮　《殭屍校園》登香港在內56個地區Netflix收視冠軍

然而，各個國家和地區之中，香港是「最好相處」的城市。根據調查的19個項目中，港人普通也能夠接受，卻只有「烹調意粉前弄斷它」，是港人最不能夠接受。

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責任編輯：馬意文

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