英女王登基70周年派大禮 親證卡米拉有得做王后

英國王儲查理斯與卡米拉再婚後，曾多次有傳聞指查理斯日後登基，卡米拉也只能成為伴妃而非王后。周日為英女王伊利沙伯二世登基70周年，她發表慶祝登基70周年的公開信就為卡米拉正名。英女王表示她期望兒子查理斯成為國王後，其妻子卡米拉能以王后身份分擔職務。

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英女王於周日（6日）登基70周年，在白金紀念前夕向公眾發表紀念信中，感謝國民在其在位70年期間的支持。英女王提到當兒子查理斯（Prince Charles）日後登基，希望國民同樣支持他與妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）。

英女王亦衷心希望卡米拉獲得王后（queen consort）頭銜，繼續履行職責。克拉倫斯宮（Clarence House）發言人表示，威爾士親王查理斯及康沃爾公爵夫人（即卡米拉）深受感動及榮幸。

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查爾斯與卡米拉早於1970年在溫莎大公園馬球場結識，查理斯翌年加入海軍後，二人甚少聯絡，查理斯與卡米拉亦分別在1981年及1973年，各自與戴安娜及軍官鮑勒什（Andrew Parker Bowlesh）結婚。

查理斯於1992年與戴安娜離婚，戴安娜3年後在BBC紀錄片內透露，卡米拉曾介入她與查理斯之間的婚姻。查爾斯與卡米拉經歷多年波折，最終在2005年拉埋天窗。由於查理斯前妻戴安娜離婚後仍保留威爾士王妃的頭銜，卡米拉雖然同樣擁有這個頭銜，但多數只會使用康沃爾公爵夫人這個頭銜。

王室過往一直未有表明，一旦查理斯登基，卡米拉會否獲得王后頭銜。

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責任編輯：郭麗明