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【經濟發展】冬奧效應成功刺激經濟 中國出現「全民上冰雪」熱潮

理財智慧 20:53 2022/02/06

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北京冬奧會已正式開幕，藉著這波熱潮，內地亦衍生出一種「冰雪經濟」，以冬奧會為契機，冰雪市場也進入了快車道。多地均啟動冰雪旅遊季，冰雪旅遊消費火爆，令冷資源成為了熱經濟。

【沙特阿美】全球最賺錢公司沙特阿美 欲出售500億美元股份 或到倫敦、新加坡二次上市【下一頁

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

根據內地電商平台發布的冰雪運動消費報告，2022年年貨節期間的冰雪運動相關消費增長顯著，冰雪器材成交金額同比增長107%，冰雪運動服裝同比增長99%，冰雪運動護具同比增長41%，總成交金額相比去年同時段增長了135%，成交數量增長了108%。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

而中國國家統計局開展的《「帶動三億人參與冰雪運動」統計調查報告》亦顯示，自冬奧會申辦成功至2021年10月，內地居民參與過冰雪運動的人數為3.46億人，冰雪運動參與率24.56%。實現了帶動3億人參與冰雪運動的目標。中國旅遊研究院預計2021年至2022年冰雪季中國冰雪休閑旅遊人數將達到3.05億人次，中國冰雪休閑旅遊收入有望達到3,233億元人民幣。

【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光【下一頁

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記者：鄭日棱

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