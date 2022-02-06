【創新科技】Elon Musk大腦晶片將進行人體試驗？公開招聘臨床試驗主管引外間猜測

馬斯克旗下的大腦晶片新創公司Neuralink一直致力研發幫助治療身體癱瘓，各種神經系統疾病的產品，該公司曾於去年成功將晶片植入猴子腦中，令牠們運用腦波玩乒乓球街機遊戲《Pong》，近日該公司更公開招聘臨床試驗主管，外間因此猜測Neuralink計劃將大腦晶片推行到人體試驗中。

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在Neuralink的招聘廣告中表示，臨床試驗主管將負責監督醫療設備的人體試驗以及與臨床試驗者團隊合作參與首批臨床實驗研究活動。職位要求面試者具有博士、頂尖程式設計師相關背景，並具有創意思維。馬斯克曾於去年表示，希望能於2022年成功將晶片植入人腦中，並為脊椎受損患者恢復身體機能，他形容該技術及相當安全可靠，惟有待美國食品和藥物管理局批准。

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當時馬斯克以「用電路替換有缺陷或缺失的神經元」來形容自家大腦晶片技術，並表示人體試驗階段將有效加快該技術發展，從而更早幫助脊椎受損患者，為他們恢復身體機能。

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記者：鄭日棱