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摩洛哥5歲男童墜井4日奇跡獲救 但送院後死亡

環球社會熱點 20:12 2022/02/06

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摩洛哥一名5歲男童上周跌落井坑，被困在32米深位置。由於井口十分窄，搜救行動相當困難，救援人員經過4日行動後，上周六成功將男童救出，可惜男童送院後證實死亡。

加拿大渥太華數千人上街 第兩個周末反強制打針示威 【下一頁】

摩洛哥北部Tamorot鎮一名5歲男童Rayan上周二（1日）在井坑附近玩耍，卻不慎失足跌落井坑內，被困於32米深位置。由於井口只有25厘米闊，加上搜救人員擔心擴闊井口會使岩石及土壤掩埋男童而放棄鑽掘方式，搜救難度也大增。

上周四從井下錄影機所拍攝的畫面顯示，當時男童仍然生還而且有意識，但當局其後就沒有更新男童的健康狀況。

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救援人員曾試圖為男孩提供氧氣、食物及水，並選擇以推土機在井旁挖掘一條巨型坑道，再打橫挖出通道。救援團隊更要時刻檢查山坡是否安全，避免山坡挖掘期間倒塌及有土壤跌落井內。

美五角大樓禁區現可疑物體 遊蕩至檢查站先被捉獲 【下一頁】

整整4日的搜救過程中，數百人聚集觀看搜救過程。不少民眾祈禱男孩能順利獲救、甚至其他國家的網民都密切留意男孩情況。

搜救人員最終在上周六晚（5日）將男孩救出，但摩洛哥王室其後發表聲明宣布男孩死訊，表示這是一場「悲慘事故」。摩洛哥國王穆罕默德六世已致電男孩的父母表達深切哀悼及慰問。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦在Facebook對事件表達同情，慰問男孩父母及摩洛哥民眾，亦有很多網民在社交網站發文悼念。

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責任編輯：郭麗明

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